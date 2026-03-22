Cavese, Prosperi dopo lo 0-0 col Foggia: “Punto prezioso, il rigore? Mai da concedere”

CAVA DE’ TIRRENI — Un pareggio che muove la classifica e che, soprattutto, lascia soddisfatto l’allenatore della Cavese, Fabio Prosperi. Al termine dello 0-0 contro il Foggia, il tecnico biancoblù analizza la prestazione della sua squadra, sottolineando il valore del risultato in ottica salvezza e tornando anche sull’episodio più discusso del match.

“È un punto più utile a noi che a loro”, ha dichiarato Prosperi in conferenza stampa, evidenziando come la Cavese sia riuscita a mantenere le distanze da una diretta concorrente. “Era una partita delicata, forse nel primo tempo siamo stati un po’ contratti e abbiamo sofferto in un paio di situazioni, creando poco. Ma sapevamo il valore del Foggia, una squadra che nelle ultime uscite aveva raccolto meno di quanto meritasse”.

Il tecnico non nasconde le difficoltà iniziali, ma promuove la reazione nella ripresa: “Nella seconda parte ho chiesto ai ragazzi di liberarsi della tensione e la risposta è stata positiva. Abbiamo fatto meglio, con più coraggio e qualità. Il Foggia ha giocato con un atteggiamento molto offensivo, quasi da ultima spiaggia, ma noi siamo riusciti a tenere bene il campo”.

Tra gli episodi chiave della gara, inevitabilmente, c’è quello relativo al presunto calcio di rigore reclamato dai rossoneri. Su questo punto Prosperi è netto: “Per me quel rigore è impensabile da concedere. Ho fatto i complimenti all’arbitro e alla terna, perché hanno gestito bene una partita non semplice. Non condivido le proteste del Foggia su quell’episodio”. Lo riporta lacasadic.com.