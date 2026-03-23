CERIGNOLA — Un appartamento al primo piano di un fabbricato residenziale in via Opi, al civico 10, è stato dichiarato totalmente inagibile dopo un incendio divampato nei giorni scorsi. Il provvedimento è contenuto nell’ordinanza firmata dal sindaco di Cerignola in data 20 marzo 2026.

Secondo quanto riportato nell’atto comunale, l’intervento dei Vigili del fuoco è avvenuto il 19 marzo, nell’ambito di un soccorso tecnico urgente. Le fiamme hanno interessato in particolare il locale cucina, provocando danni anche al resto dell’abitazione. I prodotti della combustione, inoltre, hanno raggiunto le parti comuni dello stabile.

Al termine delle operazioni di spegnimento, i Vigili del fuoco, insieme al personale di Polizia intervenuto sul posto, hanno accertato danni agli impianti, ma non alle strutture dell’edificio. Per ragioni di sicurezza è stato quindi chiesto di non utilizzare l’unità abitativa fino al completamento degli interventi necessari.

Con l’ordinanza, il Comune ha dichiarato la totale inagibilità dell’immobile e ne ha disposto il divieto di utilizzo fino alla messa in sicurezza. Il proprietario dovrà ora provvedere con urgenza ai lavori necessari, sotto la guida di un tecnico abilitato, dopo aver effettuato le verifiche sugli impianti.

A conclusione degli interventi, il tecnico incaricato dovrà trasmettere allo Sportello unico per l’edilizia una relazione dettagliata, attestando il ripristino delle condizioni di sicurezza. Nel provvedimento si avverte inoltre che, in caso di inosservanza, si procederà ai sensi dell’articolo 650 del codice penale. Copia dell’ordinanza sarà notificata al proprietario e trasmessa, tra gli altri, ai Vigili del fuoco, alla Prefettura di Foggia, ai Carabinieri di Cerignola e alla Polizia locale.