CERIGNOLA – Ancora un episodio di violenza contro le forze dell’ordine in provincia di Foggia. A denunciarlo è il SAP foggiano, che esprime solidarietà ai colleghi in servizio alla Questura di Foggia e al Commissariato di Cerignola, ribadendo con forza: “Non siete e non sarete mai soli”.

Secondo quanto riferito dal sindacato, nel pomeriggio di venerdì scorso alcune pattuglie della Polizia sono state impegnate in un folle inseguimento lungo le strade urbane di Cerignola. La corsa si è conclusa, dopo diversi momenti di forte tensione, con un incidente stradale e il fermo del conducente, trovato in possesso di droga e probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’intervento, però, i poliziotti hanno riportato conseguenze pesanti. Il SAP parla di seri danni fisici accertati dai referti medici: per uno degli agenti la prognosi sarebbe addirittura di 40 giorni. Solo la professionalità degli operatori, sottolinea il sindacato, avrebbe evitato conseguenze ancora più gravi.

Il sindacato autonomo di polizia torna quindi a denunciare il clima di crescente tensione in Capitanata. “I delinquenti e tutte le forme di criminalità presenti in questa provincia – evidenzia il SAP – non intimidiranno i poliziotti oggetto di queste vili aggressioni, né i poliziotti della Capitanata”.

Da qui un messaggio netto: le forze dell’ordine continueranno a svolgere il proprio dovere “senza se e senza ma”, pur nella consapevolezza delle difficoltà quotidiane in un territorio complesso. Allo stesso tempo, il sindacato richiama l’attenzione sulla cronica sofferenza del personale, costretto a operare ogni giorno “con dignità e professionalità” in condizioni spesso difficili.

Il documento è datato Foggia, 23 marzo 2026 ed è firmato dal segretario provinciale SAP, Giuseppe Vigilante.