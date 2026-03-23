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CICLOAMATORI VIESTE Cicloamatori Vieste brilla al 56° Trofeo San Giuseppe: Cavaliere e Bodinizzo sul podio

Sabato 21 marzo, a Sforzacosta, in occasione del 56° Trofeo San Giuseppe organizzato dall'ASD La Nuova Sibillini, gli atleti viestani hanno dato prova di grande carattere e determinazione

Cicloamatori Vieste brilla al 56° Trofeo San Giuseppe: Cavaliere e Bodinizzo sul podio

Cicloamatori Vieste brilla al 56° Trofeo San Giuseppe: Cavaliere e Bodinizzo sul podio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Marzo 2026
Eventi // Gargano //

L’ASD Cicloamatori Vieste continua a distinguersi nel panorama ciclistico nazionale, portando con orgoglio il nome di un piccolo paese del Gargano.

Sabato 21 marzo, a Sforzacosta, in occasione del 56° Trofeo San Giuseppe organizzato dall’ASD La Nuova Sibillini, gli atleti viestani hanno dato prova di grande carattere e determinazione.

La vittoria di categoria di Michele Cavaliere conferma il suo stato di forma eccezionale e la continuità ad altissimi livelli. A completare il successo, Marco Bodinizzo conquista il terzo posto di categoria, salendo sul podio con grinta e costanza, centrando un risultato molto atteso.

Questi risultati non sono isolati, ma testimoniano il percorso di crescita costante dell’associazione, capace di competere con realtà ciclistiche ben più strutturate. Il valore degli exploit aumenta considerando le dimensioni del paese: un piccolo centro del Gargano che si fa spazio nel ciclismo amatoriale grazie alla passione e al sacrificio dei suoi atleti.

L’ASD Cicloamatori Vieste ringrazia l’ASD La Nuova Sibillini per l’ottima organizzazione della manifestazione, esempio di sport e condivisione.

Onore a Cavaliere e ai fratelli Bodinizzo, simboli di impegno, dedizione e orgoglio sportivo. Il Gargano continua a pedalare forte.

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