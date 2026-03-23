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GERINI LUCERA Claudia Gerini a Lucera: cinema e musica d’autore con la Melos Orchestra

Sabato 18 aprile il Teatro dell’Opera di Lucera ospiterà Claudia Gerini nello spettacolo “Canzoni, cinema e racconti d’autore”

Claudia Gerini a Lucera: cinema e musica d’autore con la Melos Orchestra

Claudia Gerini

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Marzo 2026
Cronaca // Cultura //

LUCERA (FG) – Sabato 18 aprile il Teatro dell’Opera di Lucera ospiterà Claudia Gerini nello spettacolo “Canzoni, cinema e racconti d’autore”, un appuntamento unico che unisce grande cinema italiano e musica dal vivo. L’evento rientra nella rassegna “Melos and Guests”, il format di Strumenti e Figure che porta l’orchestra lucerina a dialogare con nomi prestigiosi della musica e dello spettacolo.

Claudia Gerini sarà protagonista di un viaggio emozionale che intreccia melodie della tradizione italiana e racconti legati al cinema. Ad accompagnarla ci sarà la Melos Orchestra, diretta dal Maestro Francesco Finizio, trasformando ogni brano in una sceneggiatura da ascoltare.

Attrice carismatica e versatile, Gerini vanta una carriera ricca di successi: dai film cult con Carlo Verdone come Viaggi di Nozze e Sono pazzo di Iris Blond, alle collaborazioni con Giuseppe Tornatore e i Manetti Bros, che le hanno valso il David di Donatello per Ammore e malavita. La sua voce autentica e avvolgente rende questa performance un’occasione speciale per esaltare la poliedricità dell’attrice.

Claudia Gerini a Lucera: cinema e musica d’autore con la Melos Orchestra

Il direttore della Melos Orchestra, Francesco Finizio, commenta: “La musica non è un semplice sottofondo, ma il filo conduttore che permette di rileggere la nostra cultura attraverso gli occhi e la voce di Claudia Gerini. Questa narrazione sonora regalerà al pubblico un’esperienza irripetibile.”

L’evento è organizzato con Murialdomani, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e di Puglia Culture, e il supporto di CDB Produzioni e Cabiria Produzioni.

I biglietti sono disponibili presso la sede della Pro Loco di Lucera (Piazza Nocelli, 4). Per informazioni: 334.7584433.

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