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Home // Lavoro // Concorso Ministero della Giustizia: 9.119 assunzioni a tempo indeterminato

CONCORSO GIUSTIZIA Concorso Ministero della Giustizia: 9.119 assunzioni a tempo indeterminato

Stabilizzazione di 9.119 lavoratori assunti nell’ambito del PNRR, con trasformazione dei contratti a termine in assunzioni a tempo indeterminato a partire dal 1° luglio 2026

Concorso Ministero della Giustizia: 9.119 assunzioni a tempo indeterminato

Concorso - ph Unipr

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Marzo 2026
Lavoro // Primo piano //

Il Ministero della Giustizia apre la fase operativa del concorso per la stabilizzazione di 9.119 lavoratori assunti nell’ambito del PNRR, con trasformazione dei contratti a termine in assunzioni a tempo indeterminato a partire dal 1° luglio 2026. La procedura interessa oltre l’80% del personale già in servizio e prevede tre profili principali:

  • 6.919 Addetti all’Ufficio per il Processo, che diventeranno Funzionari giudiziari;
  • 712 Tecnici di Amministrazione;
  • 1.488 Operatori di Data Entry, che saranno inquadrati come Operatori giudiziari nell’area Assistenti.

I profili professionali
Gli Addetti all’Ufficio per il Processo forniscono supporto ai magistrati nella gestione dei fascicoli e nella redazione di provvedimenti. I Tecnici di Amministrazione si occupano di attività gestionali e contabili complesse, incluse convenzioni e appalti. Gli Operatori di Data Entry gestiscono l’inserimento dei dati nei sistemi informatici delle cancellerie, garantendo l’efficienza dei processi civili e penali.

I requisiti richiesti
La partecipazione è riservata esclusivamente al personale interno, già assunto tramite concorsi Ripam, con contratto attivo fino al 30 giugno 2026. È richiesta la maturazione di almeno 12 mesi di servizio continuativo nella qualifica e il possesso dei titoli di studio previsti per ciascun profilo. Sono esclusi candidati con sanzioni disciplinari gravi o condanne penali ostative.

Le prove di selezione
La selezione prevede una prova scritta informatizzata con 30 quesiti situazionali sulle competenze tecniche e capacità di problem solving. Non è prevista prova orale. L’Amministrazione pubblicherà una banca dati ufficiale almeno 20 giorni prima del test.
Se i candidati per un profilo o distretto risultano pari o inferiori ai posti disponibili, la prova scritta sarà sospesa e la graduatoria sarà stilata solo su titoli e anzianità di servizio.

Punteggio e graduatoria
Il punteggio massimo per la graduatoria è 90 punti, suddivisi tra prova scritta, titoli e anzianità:

  • Anzianità: 12 mesi = 17 punti, +0,325 per ogni mese aggiuntivo;
  • Titoli di studio: laurea triennale (24 punti), magistrale (27 punti) per Funzionari; diploma (25 punti) per Assistenti, con possibili incrementi per titoli aggiuntivi.

Retribuzione
Gli stipendi riflettono il CCNL Funzioni Centrali, includendo l’anzianità pregressa:

  • Funzionari: 1.600-1.900 euro netti mensili;
  • Assistenti: 1.200 euro netti iniziali, con progressione economica garantita dagli scatti di anzianità.

Come presentare la domanda
La domanda va presentata entro le 23:59 del 15 aprile 2026 tramite il portale ufficiale concorsi del Ministero della Giustizia, utilizzando identità digitale (SPID, CIE o CNS) e PEC personale. Il Ministero consiglia di inviare la candidatura in anticipo per evitare problemi tecnici legati all’elevato traffico di utenti negli ultimi giorni.

Lo riporta leggo.it.

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