Diga di Saglioccia ad Altamura, sopralluogo dell'assessore Paolicelli: "Lavori in dirittura d'arrivo"

Questa mattina l’assessore all’Agricoltura e sviluppo rurale della Regione Puglia, Francesco Paolicelli, ha effettuato un sopralluogo nel sito della diga di Saglioccia, in agro di Altamura (Ba), dove sono in fase conclusiva i lavori di manutenzione straordinaria per l’incremento della sicurezza e la rifunzionalizzazione dell’infrastruttura, ferma da quasi quarant’anni.

L’intervento, denominato “Manutenzione straordinaria per l’incremento della sicurezza della diga di Saglioccia in agro di Altamura (Bari) è stato finanziato con risorse complessive pari a 5 milioni di euro a valere sul PNRR nell’ambito della linea di investimento M2C4 – I4.1 “Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico”, prevista dal Decreto Ministeriale n. 517 del 16 dicembre 2021. Il soggetto attuatore è il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia. L’opera era stata inizialmente inserita nel Piano operativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e approvata con delibera CIPE n. 54 del 1° dicembre 2016 nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, per poi confluire nel finanziamento PNRR.

L’intervento riguarda la rifunzionalizzazione delle opere e l’avvio all’esercizio della diga, realizzata per l’accumulo di circa 2 milioni di metri cubi d’acqua a uso irriguo, ottenuto mediante lo sbarramento del torrente Saglioccia in località Tempa Bianca e Menariello, nel territorio di Altamura. Tra il 1988 e il 1990 furono realizzati anche due sub-comprensori irrigui a valle della diga: il Distretto A in sinistra idraulica e il Distretto B in destra idraulica del torrente, per una superficie complessiva irrigabile di circa 870 ettari.

Il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia ha confermato che, a seguito della plenaria PNRR svolta oggi, i lavori saranno conclusi entro due mesi, nel pieno rispetto delle scadenze previste. Restano da completare alcuni interventi di dettaglio, tra cui la fornitura e l’installazione delle apparecchiature oleodinamiche, lo sfangamento dell’invaso – che sarà effettuato non appena le condizioni meteo lo consentiranno – e l’installazione della strumentazione integrativa di monitoraggio della diga, il cui avvio è previsto nei prossimi giorni. È inoltre in fase di affidamento l’attività di taglio della vegetazione cresciuta all’interno dell’invaso e la successiva ripiantumazione del bosco in continuità con l’ambiente circostante.

La diga, realizzata in terra zonata con nucleo impermeabile, sarà dotata di un sistema avanzato di monitoraggio per garantire il controllo della tenuta idraulica e la massima sicurezza dell’infrastruttura. L’invaso, oltre alla funzione irrigua, contribuirà a migliorare il paesaggio e il microclima dell’area, favorendo lo sviluppo della biodiversità e della flora e fauna locali.

“Mi sono recato quest’oggi per accertarmi personalmente dell’imminente chiusura dei lavori di un intervento atteso da decenni che ci consentirà di rendere finalmente operativa una infrastruttura strategica per il territorio – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura e sviluppo rurale, Francesco Paolicelli –. La diga di Saglioccia permetterà di irrigare circa 860 ettari di superfici agricole, con un grande beneficio per il comparto produttivo e per il paesaggio dell’area, dove la presenza del lago contribuirà anche a migliorare il microclima e a favorire lo sviluppo della flora e della fauna.

Questo intervento – prosegue Paolicelli – arriva in un momento segnato dalla crisi idrica e risponde a una delle priorità della Regione Puglia: l’efficientamento e il potenziamento del sistema infrastrutturale idrico, indispensabile per sostenere la nostra agricoltura e accompagnare lo sviluppo dei territori. L’obiettivo è mettere a disposizione già dalla prossima stagione irrigua una risorsa idrica integrativa che possa rafforzare la capacità produttiva del comparto agricolo pugliese e garantire maggiore resilienza alle imprese”, conclude l’assessore.