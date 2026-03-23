Gravissimo lutto per Igor Tudor. L’allenatore del Tottenham ha appreso della scomparsa del padre Marco pochi istanti dopo il triplice fischio della sfida persa 3-0 contro il Nottingham Forest. Una notizia devastante che ha segnato profondamente il post-partita degli Spurs.

Il tecnico croato, visibilmente scosso, non si è presentato alla consueta conferenza stampa. A spiegare l’assenza è stato il suo vice Bruno Saltor: “Il mister non può essere qui per un lutto familiare improvviso. È una questione personale, un momento molto difficile per lui”.

La conferma della morte del padre è arrivata anche dai media croati, tra cui Sportske Novosti, che hanno riportato la notizia nelle ore successive.

Sul campo, intanto, continua il momento nerissimo del Tottenham. La pesante sconfitta contro il Nottingham complica ulteriormente la classifica: gli Spurs restano a un solo punto dalla zona salvezza. Da quando Tudor è arrivato a febbraio, dopo l’esonero di Franck, la squadra ha raccolto appena un punto in cinque partite, con un bilancio di quattro gol segnati e tredici subiti.

A rendere il quadro ancora più difficile, anche l’eliminazione dalla Champions League. L’ultima vittoria in Premier risale addirittura a dicembre: un digiuno che pesa e che ora passa inevitabilmente in secondo piano davanti a una tragedia personale così grande.

Il mondo del calcio si stringe attorno a Tudor e alla sua famiglia in questo momento di profondo dolore. Lo riporta sportmediaset.it