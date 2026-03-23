Una gara di enduro lunga 27 chilometri, cento piloti attesi da tutto il Sud Italia e una giornata di sport che prometteva spettacolo tra i paesaggi dei Monti della Daunia. Ma per la Provincia di Foggia, quel tracciato rappresenta un rischio troppo alto per l’ambiente. E così arriva lo stop.

Con una determinazione del Settore Ambiente, l’ente provinciale ha espresso parere negativo alla valutazione di incidenza ambientale relativa alla “Seconda prova del campionato interregionale enduro”, prevista per il 29 marzo 2026 tra i territori di Pietramontecorvino e Motta Montecorvino .

Il nodo centrale è la localizzazione del percorso: oltre 18 chilometri del tracciato si sviluppano all’interno della Zona Speciale di Conservazione “Monte Sambuco”, parte della rete europea Natura 2000, riconosciuta per l’elevato valore ecologico e la presenza di habitat e specie protette .

Gli organizzatori avevano assicurato che la gara si sarebbe svolta esclusivamente su strade esistenti, senza apertura di nuovi percorsi e con impatti “temporanei e reversibili”. Secondo la relazione tecnica allegata, il disturbo alla fauna sarebbe stato limitato alle poche ore della competizione e dunque trascurabile.

Ma l’istruttoria provinciale ribalta questa lettura.

Il problema non è tanto la modifica fisica del territorio, quanto il disturbo diffuso: rumore, presenza umana e passaggi ripetuti lungo l’intero tracciato. La gara, con circa 100 motociclisti e tre giri completi del percorso, avrebbe generato un impatto acustico significativo proprio nel periodo più delicato per la fauna, quello della nidificazione e della riproduzione .

Secondo i tecnici, le emissioni sonore – stimate fino a 70 decibel – avrebbero interessato una fascia ampia del territorio, coinvolgendo habitat forestali e specie sensibili, con il rischio concreto di allontanamento degli animali e abbandono dei nidi. Un effetto che, pur temporaneo, può incidere sull’integrità dell’ecosistema.

Non solo. L’attività è stata ricondotta alle categorie di pressione ambientale riconosciute a livello europeo: attività ricreative all’aperto, sport motoristici e utilizzo intensivo di piste, tutte considerate potenzialmente impattanti nei siti Natura 2000.

“Non è possibile escludere incidenze significative negative”, si legge nella determinazione. Una formula tecnica che, tradotta, significa che l’equilibrio del sito potrebbe essere compromesso.

Le misure di mitigazione proposte – raccolta rifiuti, controllo delle emissioni, gestione del traffico e informazione al pubblico – sono state ritenute insufficienti. In particolare, manca un monitoraggio ornitologico preventivo e una valutazione approfondita delle specie presenti nell’area.

C’è poi un ulteriore elemento: il quadro normativo. Le misure di conservazione regionali vietano il disturbo della fauna durante il periodo riproduttivo e limitano le attività motoristiche nelle aree protette. La gara, secondo la Provincia, si pone in contrasto con questi principi.

Il risultato è una bocciatura netta: il procedimento di screening ambientale non può chiudersi positivamente e l’evento, nei termini proposti, non è autorizzabile.

Una decisione che riapre il confronto tra tutela ambientale e attività sportive outdoor. Da un lato, la promozione del territorio e dell’indotto turistico; dall’altro, la necessità di preservare ecosistemi fragili e biodiversità. Nel caso del Monte Sambuco, la linea è tracciata: la conservazione viene prima. Anche a costo di spegnere i motori.

A cura di Giovanna Tambo.