Una nuova battaglia legale sul fronte dell’energia rinnovabile. La Provincia di Foggia ha deciso di costituirsi davanti al TAR Puglia nel ricorso promosso dalla società New Green Energy, contestando una decisione che ha ridimensionato un impianto eolico .

Al centro della disputa c’è una determina del 2025 che aveva imposto modifiche sostanziali al progetto: eliminazione di due aerogeneratori e ricollocazione degli altri. Per la società, si tratta di un atto illegittimo. Da qui il ricorso al tribunale amministrativo. La Provincia, però, non arretra. Con una delibera ufficiale ha scelto di difendere le proprie decisioni, affidando la rappresentanza legale all’avvocatura interna. Il caso tocca uno dei nodi più delicati del territorio: il bilanciamento tra sviluppo delle energie rinnovabili e tutela del paesaggio.

Da una parte, la spinta alla transizione energetica; dall’altra, la salvaguardia di un patrimonio ambientale e culturale considerato strategico. La parola passa ora ai giudici amministrativi.