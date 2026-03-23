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FOGGIA AUTISMO Foggia, autismo: all’UNIFG convegno su modelli multidisciplinari e buone prassi integrate

Il 2 aprile 2026 il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia ospiterà un convegno dedicato all’autismo e alle neurodivergenze

Foggia, autismo: all'UNIFG convegno su modelli multidisciplinari e buone prassi integrate

Autismo - Fonte Immagine: corriere.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Marzo 2026
Cronaca // Foggia //

Il 2 aprile 2026 il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia ospiterà un convegno dedicato all’autismo e alle neurodivergenze, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Controvento APS in collaborazione con l’Ateneo, mira a favorire il confronto tra ambito clinico, educativo e sociale, valorizzando modelli di intervento integrati.

Programma della giornata

La sessione mattutina, con inizio alle 10, prevede i saluti istituzionali di Maria Aida Episcopo (Sindaca di Foggia), Antonio Nigri (Commissario Straordinario ASL FG), Amalia Quotta (Ordine Psicologi Puglia) e Barbara De Serio (Direttrice DISTUM).

I lavori, moderati dalle professoresse Paola Palladino e Tiziana Quarto, includono interventi specialistici:

  • Ilaria Pizzolorusso (ASL FG): “La diagnosi di disturbo dello spettro autistico: presa in carico integrata della famiglia”;
  • Luisa Wilma Scarlato: “Buone prassi nell’intervento ABA, efficacia e interdisciplinarietà”;
  • Luciana Pia Bernaudo: “BES nella scuola: bisogni, risorse e potenzialità”;
  • Caterina Apruzzese: “Perché non parla? La logopedia nell’autismo”;
  • Sara De Lillo: “Psicomotricità nella pratica clinica”;
  • Lanfranco Barisano: “Continuità educativa e alleanza con i servizi”;
  • Maria Cianci: presentazione del progetto Kid’s Lab-Friends;
  • Michele Massimo Laforgia: “Sessualità e neurodivergenza a portata di caregiver”.

La mattinata si chiuderà con la presentazione del progetto Insieme Possiamo, con video-interventi di Claudia Cammeo e Rita De Padova (Fondazione Siniscalco Ceci-Emmaus).

Sessione pomeridiana

Dopo il pranzo a cura di Scay Concept SRL eventi e catering, la sessione pomeridiana, dalle 15.30, sarà moderata da Paolo Del Drago e affronterà il tema: “Costruire competenze sociali nella neurodiversità lungo l’arco di vita”, con interventi su progetti di gruppo, programmi “Dopo di noi” ed esperienze di vita, tra cui quello di Federica Logoluso (tecnico del comportamento certificato RBT). L’avvocato Marco Maizzi approfondirà i diritti legali delle persone con disabilità.

La giornata si concluderà con la tavola rotonda “Altre voci del territorio”, arricchita dalla proiezione della video-intervista “Non siamo speciali: domande scomode, risposte autentiche” realizzata dal giornalista Roberto D’Agostino, coinvolgendo i ragazzi dell’Associazione Controvento.

L’evento rappresenta un momento di dialogo e scambio tra istituzioni, professionisti, famiglie e studenti, per promuovere buone pratiche e interventi integrati in ambito clinico, educativo e sociale.

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