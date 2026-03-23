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STUDENTI Foggia. Medicina, info day di MedCampus per orientare gli aspiranti camici bianchi

L’appuntamento è in programma per sabato 4 aprile, dalle ore 14:30 alle 18:00, presso l’Aula Turtur (Aula Magna) del Policlinico Riuniti

Foggia. Medicina, info day di MedCampus per orientare gli aspiranti camici bianchi

ph ReteGargano

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Marzo 2026
Foggia // Lifestyle //

A Foggia l’accesso alla facoltà di Medicina si conferma una sfida sempre più complessa, dove preparazione e strategia giocano un ruolo decisivo. Proprio per supportare studenti e neodiplomati in vista delle ammissioni 2026, MedCampus, in collaborazione con l’Università di Foggia, organizza l’Info Day “Entrare a Medicina nel 2026”.

L’appuntamento è in programma per sabato 4 aprile, dalle ore 14:30 alle 18:00, presso l’Aula Turtur (Aula Magna) del Policlinico Riuniti, cuore della formazione sanitaria del territorio.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di fare chiarezza su un sistema di selezione sempre più articolato, caratterizzato dalla presenza di diverse modalità di accesso: il “semestre filtro” per i corsi in lingua italiana e il test IMAT per quelli in inglese.

Secondo gli organizzatori, la scelta tra i due percorsi può incidere in maniera determinante sull’intero anno accademico. Da qui la volontà di offrire agli studenti strumenti concreti per orientarsi, valorizzando anche opportunità meno conosciute, come lo studio di Medicina in inglese presso università statali.

Il programma prevede una sessione tecnica a cura di Sergio Arcuri, responsabile della didattica di MedCampus, che illustrerà nel dettaglio le caratteristiche dei percorsi e fornirà indicazioni pratiche per la pianificazione dello studio.

A seguire, spazio al confronto diretto con studenti che hanno superato i test nel 2025, pronti a raccontare esperienze e difficoltà vissute durante il percorso universitario. Prevista anche una simulazione in ambiente realistico, utile per mettere alla prova competenze e gestione del tempo.

L’evento è gratuito ma a numero chiuso (massimo 100 partecipanti) e si distingue per il suo approccio immersivo: non una semplice presentazione, ma un’esperienza dal vivo pensata per avvicinare i futuri studenti alla realtà accademica. La partecipazione è aperta agli studenti del triennio delle scuole superiori e ai diplomati. È necessaria l’iscrizione preventiva per garantire l’accesso, in particolare alla sessione di simulazione.

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