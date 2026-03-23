Foggia ricorda Nicola Stame nell’82° anniversario delle Fosse Ardeatine

Foggia celebra l’82° anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, uno dei momenti più tragici della storia italiana, in cui persero la vita 335 vittime innocenti.
Tra loro spicca Nicola Stame, concittadino foggiano, partigiano e tenore lirico, insignito della Medaglia d’Argento al Valor Militare per il suo coraggio e sacrificio.
Per onorarne la memoria, martedì 24 marzo alle 9.30, la sindaca Maria Aida Episcopo deporrà una corona d’alloro presso il cippo dedicato a Stame in Piazzale Italia, vicino al Monumento ai Caduti.
La cerimonia fa parte delle commemorazioni istituzionali che intendono mantenere vivo il ricordo di questa tragica pagina del Novecento e rendere omaggio a chi ha sacrificato la propria vita per la libertà.