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FOGGIA STAME Foggia ricorda Nicola Stame nell’82° anniversario delle Fosse Ardeatine

Nicola Stame, concittadino foggiano, partigiano e tenore lirico, insignito della Medaglia d’Argento al Valor Militare per il suo coraggio e sacrificio

Foggia ricorda Nicola Stame nell’82° anniversario delle Fosse Ardeatine

Nicola Stame - Fonte Immagine: foggiareporter.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Marzo 2026
Cronaca // Foggia //

Foggia celebra l’82° anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, uno dei momenti più tragici della storia italiana, in cui persero la vita 335 vittime innocenti.

Tra loro spicca Nicola Stame, concittadino foggiano, partigiano e tenore lirico, insignito della Medaglia d’Argento al Valor Militare per il suo coraggio e sacrificio.

Per onorarne la memoria, martedì 24 marzo alle 9.30, la sindaca Maria Aida Episcopo deporrà una corona d’alloro presso il cippo dedicato a Stame in Piazzale Italia, vicino al Monumento ai Caduti.

La cerimonia fa parte delle commemorazioni istituzionali che intendono mantenere vivo il ricordo di questa tragica pagina del Novecento e rendere omaggio a chi ha sacrificato la propria vita per la libertà.

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