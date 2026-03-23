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Home // Cronaca // Guerra con l’Iran, sette le basi USA in Italia: 13mila militari e infrastrutture strategiche

GUERRA IRAN Guerra con l’Iran, sette le basi USA in Italia: 13mila militari e infrastrutture strategiche

Tra aeroporti, porti e sistemi di sorveglianza, le infrastrutture statunitensi sono numerose e strategiche: tra queste spicca lo scalo militare di Sigonella in Sicilia

Guerra con l’Iran, sette le basi USA in Italia: 13mila militari e infrastrutture strategiche

Base di Sigonella - Fonte Immagine: contropiano.org

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Marzo 2026
Cronaca // Focus //

L’Italia si conferma uno degli avamposti principali degli Stati Uniti in Occidente nel contesto della crisi con l’Iran, ospitando sette basi militari e circa 13mila soldati americani sul proprio territorio. Tra aeroporti, porti e sistemi di sorveglianza, le infrastrutture statunitensi sono numerose e strategiche: tra queste spicca lo scalo militare di Sigonella in Sicilia, intensamente utilizzato per rifornimenti, logistica e sorveglianza aerea. Queste basi rappresentano anche un obiettivo sensibile per eventuali minacce terroristiche.

Secondo gli accordi internazionali, qualsiasi utilizzo delle basi italiane per operazioni belliche dirette, come attacchi a Teheran, richiede l’autorizzazione del Governo italiano. Gli accordi che regolano queste postazioni risalgono al dopoguerra: dal NATO SOFA del 1951 al Bilateral Infrastructure Agreement del 1954, aggiornato nel 1973, fino al Memorandum d’intesa Italia-Usa del 1995.

Oltre a Sigonella, altre basi strategiche includono gli aeroporti militari di Aviano in Friuli Venezia Giulia, da cui sono già stati trasferiti F16, e Ghedi in Lombardia, noto per ospitare testate nucleari. I porti di Napoli e Gaeta, sede della VI Flotta americana, e le basi di Camp Darby in Toscana e Camp Ederle in Veneto completano la rete militare. Presidi minori e sistemi di sorveglianza come il MUOS di Niscemi, che monitora il Medio Oriente tramite radar e satellite, rendono il territorio italiano un nodo strategico per gli Stati Uniti.

Oltre ai 13mila militari di stanza nelle basi, altri 21mila operatori fanno parte della VI Flotta, con 40 navi e 175 aerei di combattimento e trasporto. Camp Darby è il più grande deposito di armi e munizioni americano in Europa, mentre Camp Ederle e la Caserma Del Din rappresentano presidi fondamentali nel Nord Italia.

La presenza di queste strutture è considerata elemento sensibile per la sicurezza nazionale. Per questo motivo, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha inviato circolari a prefetti e questori per rafforzare la vigilanza sulle basi e sui siti militari americani presenti in Italia, a tutela di operatori, cittadini e infrastrutture strategiche.

Lo riporta rainews.it.

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