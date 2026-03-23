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Home // Manfredonia // Lavori per migliorare il servizio Possibili disagi nell’abitato del Comune di Monte Sant’Angelo (FG)

MONTE SANT'ANGELO LAVORI Lavori per migliorare il servizio Possibili disagi nell’abitato del Comune di Monte Sant’Angelo (FG)

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell'abitato di Monte Sant'Angelo

AQP, ph la gazzetta del mezzogiorno.it

AQP, ph la gazzetta del mezzogiorno.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Marzo 2026
Manfredonia // Monte S. Angelo //

Bari 23 marzo 2026 – Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Monte Sant’Angelo (FG). I lavori riguardano l’installazione di nuove opere acquedottistiche.

Per consentire l’esecuzione dei lavori sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il 25 e 26 marzo 2026 nell’intero abitato di Monte Sant’Angelo (FG). La sospensione avrà la durata di 7 ore, a partire dalle ore 23:00 del 25 marzi 2026, con ripristino alle ore 06:00 del giorno successivo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Per informazioni:

numero verde 800.735.735
www.aqp.it (sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete”)
X, account @AcquedottoP

Acquedotto Pugliese, inoltre, offre ai cittadini la possibilità di ricevere direttamente e gratuitamente, in tempo reale, al proprio indirizzo di posta elettronica, le informazioni relative alle sospensioni del servizio, aderendo al servizio di newsletter “myaqpaggiorna”.

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