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Home // Capitanata // Lucera, più tempo per il partenariato sui monumenti: slitta il bando

ANFITEATRO - FORTEZZA Lucera, più tempo per il partenariato sui monumenti: slitta il bando

Prorogati i termini per la gestione di Anfiteatro e Fortezza

FORTEZZA LUCERA, IMMAGINE D'ARCHIVIO

FORTEZZA LUCERA, IMMAGINE D'ARCHIVIO

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
23 Marzo 2026
Capitanata // Capitanata-territorio //

Più tempo per progettare il futuro dei simboli storici di Lucera. Il Comune ha deciso di prorogare i termini per la presentazione delle proposte relative alla gestione dell’Anfiteatro Augusteo e della Fortezza Svevo-Angioina .

Il bando, basato sul modello del partenariato speciale pubblico-privato, rappresenta uno degli strumenti più innovativi per la valorizzazione dei beni culturali.

La nuova scadenza è fissata al 10 aprile, slittando rispetto al termine originario di fine marzo. La decisione è legata alla proroga regionale dei finanziamenti collegati al programma europeo 2021-2027, che amplia la finestra temporale per la partecipazione. Un’opportunità per operatori culturali, imprese e soggetti del terzo settore, chiamati a proporre progetti capaci di coniugare tutela, fruizione e sostenibilità economica.

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