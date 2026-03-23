Più tempo per progettare il futuro dei simboli storici di Lucera. Il Comune ha deciso di prorogare i termini per la presentazione delle proposte relative alla gestione dell’Anfiteatro Augusteo e della Fortezza Svevo-Angioina .

Il bando, basato sul modello del partenariato speciale pubblico-privato, rappresenta uno degli strumenti più innovativi per la valorizzazione dei beni culturali.

La nuova scadenza è fissata al 10 aprile, slittando rispetto al termine originario di fine marzo. La decisione è legata alla proroga regionale dei finanziamenti collegati al programma europeo 2021-2027, che amplia la finestra temporale per la partecipazione. Un’opportunità per operatori culturali, imprese e soggetti del terzo settore, chiamati a proporre progetti capaci di coniugare tutela, fruizione e sostenibilità economica.