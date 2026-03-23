Manfredonia. Allarme in zona ex Nautico: donna minaccia di "far esplodere palazzo", evacuate alcune famiglie

Allarme in serata nell’area retrostante la palestra dell’ex istituto “Nautico” a Manfredonia, dove si era inizialmente diffusa la notizia di un incendio. Le segnalazioni, giunte intorno alle ore 21, parlavano di fiamme e di un intervento urgente dei Vigili del Fuoco, alimentando preoccupazione tra i residenti.

Secondo quanto successivamente ricostruito, però, non si sarebbe trattato di un rogo. Alla base dell’allarme ci sarebbe invece una situazione di grave disagio che ha coinvolto una donna residente nella zona. La stessa, stando alle informazioni raccolte, avrebbe minacciato di far esplodere l’abitazione utilizzando una bombola di gas, generando panico tra i presenti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a gestire l’emergenza. A scopo precauzionale, alcune famiglie residenti negli immobili circostanti sarebbero state temporaneamente evacuate.

La situazione ha creato momenti di caos e apprensione, con diversi cittadini riversatisi in strada per comprendere quanto stesse accadendo.