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ROSA TOMAIUOLO Manfredonia, si spegne a 104 anni Rosa Tomaiuolo: “Una vita di valori e dignità”

Rosa Tomaiuolo ha attraversato oltre un secolo di vita con dignità, custodendo valori profondi e autentici

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Marzo 2026
Cronaca // Manfredonia //

Si è spenta all’età di 104 anni Rosa Tomaiuolo, vedova Matteo Rinaldi, figura longeva e rispettata della comunità. Il decesso è avvenuto presso il Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis”, dove era ricoverata e assistita dai conforti religiosi.

Una vita lunga e intensa, segnata da valori solidi e da un legame profondo con il territorio, lascia oggi un ricordo composto e riconoscente in quanti l’hanno conosciuta.

I funerali si terranno lunedì 23 marzo alle ore 16:30 presso la Chiesa parrocchiale “San Camillo de Lellis”. La camera ardente è stata allestita presso l’obitorio del medesimo presidio ospedaliero.

Rosa Tomaiuolo ha attraversato oltre un secolo di vita con dignità, custodendo valori profondi e autentici. Il suo ricordo resta vivo come esempio di dedizione, forza e amore silenzioso per la famiglia e la comunità.

Condoglianze sincere ai familiari e ai parenti della donna.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

1 commenti su "Manfredonia, si spegne a 104 anni Rosa Tomaiuolo: “Una vita di valori e dignità”"

  1. Una donna piena di valori gli stessi li ha trasferiti ai figli tutti corretti educati rispettosi personalmente mi ha lasciata senza parole nel sentirla parlare lei esternava solo parole belle costruttive veramente una grande Donna

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