Si è spenta all’età di 104 anni Rosa Tomaiuolo, vedova Matteo Rinaldi, figura longeva e rispettata della comunità. Il decesso è avvenuto presso il Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis”, dove era ricoverata e assistita dai conforti religiosi.

Una vita lunga e intensa, segnata da valori solidi e da un legame profondo con il territorio, lascia oggi un ricordo composto e riconoscente in quanti l’hanno conosciuta.

I funerali si terranno lunedì 23 marzo alle ore 16:30 presso la Chiesa parrocchiale “San Camillo de Lellis”. La camera ardente è stata allestita presso l’obitorio del medesimo presidio ospedaliero.

Rosa Tomaiuolo ha attraversato oltre un secolo di vita con dignità, custodendo valori profondi e autentici. Il suo ricordo resta vivo come esempio di dedizione, forza e amore silenzioso per la famiglia e la comunità.

Condoglianze sincere ai familiari e ai parenti della donna.