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Home // Prima pagina // Matteo Cambi, dal lusso sfrenato al crac di Guru: «Ho perso tutto, oggi vado a letto alle 9»

MATTEO CAMBI Matteo Cambi, dal lusso sfrenato al crac di Guru: «Ho perso tutto, oggi vado a letto alle 9»

A 49 anni, l’imprenditore racconta in una lunga intervista a Repubblica la sua parabola dal successo travolgente al crollo totale

Matteo Cambi, dal lusso sfrenato al crac di Guru: «Ho perso tutto, oggi vado a letto alle 9»

Matteo Cambi - Fonte Immagine: radiolina.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Marzo 2026
Prima pagina //

La storia di Matteo Cambi, l’ex “re della margherita” e fondatore del marchio Guru, continua a far discutere. A 49 anni, l’imprenditore racconta in una lunga intervista a Repubblica la sua parabola dal successo travolgente al crollo totale, un racconto che sarà al centro di una serie su Sky Crime e Now il 29 e 30 marzo.

L’ascesa vertiginosa
Tutto ebbe inizio con una semplice t-shirt con una margherita, diventata un fenomeno globale in pochi mesi. Cambi descrive quel periodo come un’allucinazione collettiva: «Ero come Pinocchio nel Paese dei balocchi. Ma non c’era nessun Lucignolo che mi avesse portato là. Ho fatto tutto da solo». La consacrazione arrivò con l’incontro con Flavio Briatore, che portò Guru in Formula 1 con Fernando Alonso, facendo volare il fatturato spagnolo da zero a venti milioni in otto mesi e il gruppo a oltre cinquanta milioni.

Le spese folli
Il tenore di vita insostenibile contribuì al crac dell’azienda: stipendio di 300mila euro al mese, oltre tre milioni l’anno, a cui si sommarono spese esorbitanti alimentate dalla dipendenza dalla cocaina. «In Sardegna affittavo uno yacht da 50 metri, poi uno da 24 metri per entrare nelle cale, e quattro stanze all’Hotel Cala di Volpe», ricorda.

La caduta
Il sogno si infranse nel 2008 con l’arresto per bancarotta fraudolenta. Il passaggio dalle suite di lusso alla cella fu traumatico: «Mi ricordo ancora la cella, il colore degli sgabelli, il rumore delle porte». Nonostante il disastro economico, Cambi sottolinea di aver risarcito circa l’80% dei debitori, vendendo beni personali insieme a madre e marito.

La nuova vita
Oggi Matteo Cambi ha abbandonato il marchio Guru e vive con serenità: «Quel marchio è il mio bambino, me lo sono tatuato sul petto, ma ho tagliato il filo che ci legava». Con moglie, due figlie e una nuova routine, Cambi si dedica al welfare aziendale, terminando le giornate alle 21-21:30. «Non sono diventato un monaco, ma questa vita mi dà serenità», conclude.

Lo riporta leggo.it.

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