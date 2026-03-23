Mattinata, scritte sul muro della casa della madre di Bisceglia. La Marca: "Gesto irresponsabile, grave e inutile"

Il sindaco Domenico La Marca ha espresso piena solidarietà e vicinanza a Michele Bisceglia, collega e amico, dopo quanto accaduto nelle ultime ore nel pieno della campagna elettorale, momento in cui la comunità è chiamata a scegliere democraticamente il proprio futuro.

Le scritte comparse sul muro dell’abitazione della madre di Bisceglia sono state definite un tentativo di intimidazione nei confronti di chi, con coraggio e determinazione, ha contribuito a cambiare il volto e la narrazione della città di Mattinata, rappresentando un esempio concreto di rinascita del territorio.

Un episodio giudicato grave, irresponsabile e privo di senso, che tuttavia non può in alcun modo fermare il percorso democratico. Come sottolineato, infatti, solo i cittadini, attraverso il voto libero e segreto, hanno il potere di decidere. Non saranno certo atti di questo tipo a influenzare il risultato.

La Marca ha infine ribadito come la forza della comunità e delle persone perbene sia la vera risposta alla violenza e alla prepotenza, dimostrando ancora una volta che l’unità e il senso civico possono fare la differenza.

Lo riporta su Facebook, Domenico La Marca – Sindaco.