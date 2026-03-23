“Michele Bisceglia vattene”: scritte choc e simbolo osceno, tensione a Mattinata

“Michele Bisceglia vattene”: è questa la scritta comparsa sul muro di un’abitazione privata a Mattinata, accompagnata da un simbolo fallico, evidente segno di volgarità e intento offensivo. Un gesto che assume i contorni di un atto intimidatorio, rivolto indirettamente a una figura pubblica nel pieno della campagna elettorale, a poche settimane dalle elezioni comunali.

L’episodio ha colpito l’abitazione della madre di Michele Bisceglia, proprio di fronte alla sua casa, circostanza che rende l’accaduto ancora più grave, coinvolgendo anche la sfera familiare.

A raccontare quanto accaduto è lo stesso Bisceglia: “Stamattina al mio risveglio ho trovato queste scritte sul muro di casa di mia madre. Proprio di fronte alla mia abitazione. Affinché lo potessi leggere meglio, evidentemente”.

Parole che descrivono chiaramente la volontà intimidatoria del gesto, a cui il diretto interessato risponde con fermezza:

“Agli autori di questo gesto intimidatorio rispondo con la determinazione e il coraggio di sempre. Né io né la mia famiglia abbiamo mai ceduto ad intimidazioni. Questa Comunità lo sa bene. Non inizieremo e non inizierò certo adesso”.

Particolarmente toccante il passaggio in cui emerge il coinvolgimento dei più piccoli: “Avete spaventato i miei figli, però. Avete violato la loro innocenza. Ed è questa la vostra responsabilità più grave”.

Un episodio che si inserisce in un clima reso più delicato dall’imminente appuntamento elettorale. Bisceglia ribadisce con decisione il valore della democrazia:

“Solo e soltanto i cittadini, nel segreto delle urne, liberamente potranno mandarmi a casa. Non certo minacce come queste”. L’accaduto è stato già segnalato alle autorità: “A tal proposito ho già sentito il maresciallo dei Carabinieri”, ha aggiunto.

Infine, un appello al senso civico della comunità: “Invito tutti a tenere i toni di questa campagna elettorale nei giusti canoni del rispetto reciproco. Non abbiamo lavorato duro in questi anni per far ripiombare nel terrore Mattinata”.

A intervenire con fermezza anche il sindaco Domenico La Marca, che ha espresso solidarietà e vicinanza a Bisceglia, definendo quanto accaduto un gesto “irresponsabile, grave e inutile”.

Resta l’amarezza per un episodio che rischia di avvelenare il clima politico cittadino, proprio mentre Mattinata si prepara a scegliere il proprio futuro attraverso il voto. Un passaggio democratico che, come sottolineato da tutti gli attori coinvolti, deve restare libero da pressioni, intimidazioni e violenza, anche simbolica.