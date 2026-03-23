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ASTROGARGANO Nasce la nuova All Sky Camera AstroGargano: monitoraggio continuo del cielo

E' stata installata nel Gargano la nuova All Sky Camera firmata AstroGargano, un avanzato sistema di monitoraggio del cielo collocato in una delle aree meno colpite dall’inquinamento luminoso del territorio

Nasce la nuova All Sky Camera AstroGargano: monitoraggio continuo del cielo

Nasce la nuova All Sky Camera AstroGargano: monitoraggio continuo del cielo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Marzo 2026
Gargano // Manfredonia //

E’ stata installata nel Gargano la nuova All Sky Camera firmata AstroGargano, un avanzato sistema di monitoraggio del cielo collocato in una delle aree meno colpite dall’inquinamento luminoso del territorio. La scelta della posizione non è casuale: la qualità del cielo, particolarmente buio e incontaminato, consente osservazioni dettagliate e precise dei fenomeni astronomici e atmosferici.

La camera è progettata per funzionare in modo continuo, garantendo una sorveglianza costante sia degli eventi meteorologici sia di quelli astronomici. Tra i fenomeni osservabili rientrano sciami meteorici, bolidi, variazioni atmosferiche e altri eventi rari che possono contribuire alla ricerca e alla documentazione scientifica. Il progetto è stato realizzato grazie al sostegno di numerosi appassionati e sostenitori che hanno partecipato alla raccolta fondi. Il loro contributo ha permesso non solo l’acquisto e l’installazione dell’apparecchiatura, ma anche la continuità delle attività di monitoraggio e divulgazione.

Le immagini e i dati raccolti dalla All Sky Camera sono disponibili liberamente online, offrendo a chiunque la possibilità di osservare in tempo reale il cielo sopra il Gargano: https://allskyiu7bsn.altervista.org/allsky/

L’iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di come tecnologia, passione e condivisione possano valorizzare uno dei cieli più suggestivi d’Italia, rendendo la scienza accessibile alla comunità. Lo riporta passioneastronomia.

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