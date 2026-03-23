Ora legale: nel weekend lancette un’ora avanti

Il conto alla rovescia per l’arrivo dell’ora legale è iniziato: tra sabato 28 e domenica 29 marzo le lancette dovranno essere spostate un’ora avanti, dalle 2 alle 3 di notte, comportando un’ora di sonno in meno. Ma potrebbe trattarsi dell’ultima volta: è infatti partito alla Camera l’iter parlamentare per valutare l’introduzione dell’ora legale permanente in Italia.

La commissione Attività Produttive ha avviato un’indagine conoscitiva per studiare gli effetti di questa misura su cittadini, imprese e settore energetico. L’iniziativa è stata promossa da Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA), Consumerismo No Profit e dal deputato Andrea Barabotti (Lega). L’obiettivo è arrivare, entro giugno, a una possibile fase sperimentale dell’ora legale tutto l’anno.

Ora legale permanente: origini e vantaggi

La proposta trae spunto dalla consultazione pubblica europea del 2018, a cui parteciparono 4,6 milioni di cittadini: l’84% si dichiarò favorevole all’abolizione del cambio d’ora stagionale. Il Parlamento Europeo nel 2019 approvò una direttiva che lasciava ai singoli Stati la scelta tra ora solare o legale permanente, ma la misura rimase sospesa a causa della pandemia e delle divergenze tra Paesi membri.

Studi europei evidenziano che un orario unico per tutto l’anno comporterebbe vantaggi concreti:

Risparmio energetico documentato

Miglior funzionamento del mercato interno

Benefici per il settore dei trasporti

In Italia, secondo Terna, tra il 2004 e il 2025 l’ora legale ha permesso un minor consumo di energia elettrica di oltre 12 miliardi di kWh, equivalente a 2,3 miliardi di euro di risparmio per i cittadini. SIMA sottolinea anche una riduzione annua di 160.000-200.000 tonnellate di CO2, pari all’assorbimento di 2-6 milioni di nuovi alberi.

Obiettivi dell’indagine conoscitiva

L’indagine parlamentare analizzerà:

Confronto tra cambio stagionale e ora legale permanente

Impatti socio-economici sul tessuto produttivo italiano

Effetti sul risparmio energetico e sulla produttività

Raccolta e analisi di dati scientifici, economici e ambientali

Saranno ascoltati rappresentanti istituzionali, associazioni di categoria, esperti universitari e organismi europei, con l’obiettivo di chiudere lo studio entro il 30 giugno e decidere se abolire il ritorno all’ora solare.

Benefici attesi

Secondo i dati europei e le esperienze internazionali:

Risparmio energetico fino all’1% dei consumi nazionali

Miglioramento del benessere psicofisico dei cittadini

Negli Stati Uniti, l’ora legale permanente introdotta nel 2007 portò a una riduzione dei crimini serali del 27%

Breve storia dell’ora legale in Italia

1916-1920 : prima introduzione come misura di guerra

: prima introduzione come misura di guerra Seconda guerra mondiale : periodo continuativo più lungo, 1940-1942

: periodo continuativo più lungo, 1940-1942 1965 : adozione definitiva

: adozione definitiva 1966 : prima applicazione di quattro mesi

: prima applicazione di quattro mesi 1980 : estensione a sei mesi

: estensione a sei mesi 1996: prolungamento fino all’ultima domenica di ottobre

L’iter parlamentare in corso potrebbe quindi segnare una svolta storica, facendo diventare l’ora legale permanente una realtà nazionale, con importanti ricadute economiche, ambientali e sociali.

Lo riporta leggo.it.