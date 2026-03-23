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Home // 5 Reali Siti // Orta Nova vota Sì alla riforma della giustizia: dato opposto al nazionale

ORTA NOVA SI' Orta Nova vota Sì alla riforma della giustizia: dato opposto al nazionale

Ad Orta Nova il 51,38% dei votanti si è pronunciato a favore del Sì, sostenendo dunque la proposta di riforma della giustizia presentata dal fronte della destra.

Corte dei Conti: gravi criticità nei controlli interni del Comune di Orta Nova

Comune Orta Nova - Fonte Immagine: provincia.foggia.it

AUTORE:
Daniela Iannuzzi
PUBBLICATO IL:
23 Marzo 2026
5 Reali Siti // Cerignola //

StatoQuotidiano.it, 23 marzo 2026. Orta Nova – In controtendenza il risultato ortese della tornata elettorale per il Referendum sulla Giustizia.

Ad Orta Nova il 51,38% dei votanti si è pronunciato a favore del Sì, sostenendo dunque la proposta di riforma della giustizia presentata dal fronte della destra.

Proposta che, tuttavia, non è passata nel risultato complessivo a livello nazionale, dove ha prevalso il No.

Sulla base di quanto registrato dalla fonte Eligendo, la pagina online sui risultati elettorali del Ministero dell’Interno, sul territorio di Orta Nova è emerso quanto segue.

Sezioni scrutinate: 16 su 16.
Distribuzione dei voti:
SÌ: 2.895 (51,38%)
NO: 2.740 (48,62%)

Elettori: 12.721 | Votanti: 5.671 (44,58%)
Schede nulle: 29 – Schede bianche: 7 – Schede contestate: 0
Aggiornamento: 23/03/2026 – ore 17:07

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