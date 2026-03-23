StatoQuotidiano.it, 23 marzo 2026. Orta Nova – In controtendenza il risultato ortese della tornata elettorale per il Referendum sulla Giustizia.
Ad Orta Nova il 51,38% dei votanti si è pronunciato a favore del Sì, sostenendo dunque la proposta di riforma della giustizia presentata dal fronte della destra.
Proposta che, tuttavia, non è passata nel risultato complessivo a livello nazionale, dove ha prevalso il No.
Sulla base di quanto registrato dalla fonte Eligendo, la pagina online sui risultati elettorali del Ministero dell’Interno, sul territorio di Orta Nova è emerso quanto segue.
Sezioni scrutinate: 16 su 16.
Distribuzione dei voti:
SÌ: 2.895 (51,38%)
NO: 2.740 (48,62%)
Elettori: 12.721 | Votanti: 5.671 (44,58%)
Schede nulle: 29 – Schede bianche: 7 – Schede contestate: 0
Aggiornamento: 23/03/2026 – ore 17:07