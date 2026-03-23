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Home // Cronaca // Porto di Vieste, concessioni prorogate fino al 2027: rinviata la riorganizzazione del demanio marittimo

CONCESSIONI PORTO VIESTE Porto di Vieste, concessioni prorogate fino al 2027: rinviata la riorganizzazione del demanio marittimo

Il Comune estende fino al 30 settembre 2027 le concessioni sul Molo Nord e Sud. Una scelta ponte in attesa della variante al Piano regolatore del porto.

Vieste, occupazione abusiva di demanio marittimo: il Comune rettifica l’indennizzo, importo ridotto

Porto di Vieste - Fonte Immagine: retegargano.it

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
23 Marzo 2026
Cronaca // Manfredonia //

VIESTE – Le concessioni demaniali marittime del porto di Vieste continueranno a essere operative almeno fino al 30 settembre 2027. Lo stabilisce una nuova determinazione dirigenziale del Settore Tecnico che dà attuazione alla delibera di giunta del 9 marzo scorso, consolidando una linea amministrativa già avviata negli anni precedenti.

Il provvedimento riguarda in particolare le aree del Molo Nord e del Molo Sud, da tempo al centro di procedure pubbliche per l’assegnazione degli spazi portuali. Procedure avviate già nel 2017 e poi più volte “congelate” in attesa di una revisione complessiva dell’assetto portuale.

Il nodo resta infatti quello della variante al Piano regolatore del porto, mai completata, che continua a rappresentare il vero spartiacque tra gestione transitoria e riforma strutturale. In questo contesto, le proroghe si configurano come strumenti amministrativi necessari per evitare vuoti gestionali.

Non si tratta solo di una proroga tecnica. Il provvedimento estende infatti anche una serie di utilizzi temporanei già autorizzati: dallo spostamento delle colonnine carburante sul Molo Sud, all’occupazione di oltre duemila metri quadrati sul Molo Nord destinati a deposito attrezzature, fino all’ampliamento di aree con interventi di sistemazione e accessibilità.

La scelta dell’amministrazione appare quindi orientata a garantire continuità operativa alle attività portuali, evitando interruzioni che potrebbero avere ricadute economiche e turistiche. Tuttavia, resta aperta la questione di fondo: la gestione del demanio marittimo continua a muoversi in un regime di proroghe successive, in attesa di una pianificazione definitiva.

Dal punto di vista normativo, il Comune agisce nell’ambito delle competenze delegate dalla Regione Puglia in materia di demanio marittimo, applicando un quadro legislativo che negli ultimi anni è stato più volte oggetto di interventi e interpretazioni.

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