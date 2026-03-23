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Home // Cronaca // Randagismo, doppio incarico ai veterinari: il Comune punta a rafforzare il servizio

VIESTE RANDAGISMO Randagismo, doppio incarico ai veterinari: il Comune punta a rafforzare il servizio

Solo due candidature per il servizio veterinario: l’amministrazione decide di affidarlo a entrambi gli ambulatori per garantire copertura sul territorio.

Randagismo in crescita, la Puglia fa i conti con l’emergenza abbandoni

Randagismo - Fonte Immagine: FoggiaToday

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Marzo 2026
Cronaca // Manfredonia //

VIETE – Il Comune di Vieste sceglie la strada del doppio affidamento per il servizio veterinario dedicato ai randagi. Dopo la manifestazione di interesse pubblica, alla quale hanno risposto soltanto due ambulatori, l’amministrazione ha deciso di coinvolgerli entrambi per assicurare una copertura più efficace sul territorio.

La decisione è contenuta in una determina del Settore Tecnico che prende atto dell’esito della procedura avviata a inizio anno. Le due strutture partecipanti sono ambulatori locali, segno di un interesse limitato ma qualificato.

Il servizio ha un valore complessivo di 105mila euro distribuiti su tre anni, con possibilità di rinnovo. Comprende attività fondamentali per la gestione del randagismo: controllo sanitario, supporto ai canili, interventi urgenti e reperibilità.

La scelta di procedere con due convenzioni distinte risponde a una logica operativa: ampliare la disponibilità del servizio e garantire tempi di intervento più rapidi. In un territorio turistico come Vieste, la gestione del randagismo assume infatti anche una dimensione di sicurezza e decoro urbano.

Dal punto di vista normativo, il provvedimento si inserisce nel quadro del nuovo Codice degli appalti e della legge regionale pugliese sulla tutela degli animali. L’importo consente l’affidamento diretto, ma l’amministrazione ha comunque optato per una manifestazione di interesse, nel segno della trasparenza.

Il dato più significativo resta però il numero ridotto di partecipanti. Due sole candidature indicano un mercato limitato, che potrebbe incidere sulla capacità competitiva e sulla qualità del servizio nel lungo periodo.

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