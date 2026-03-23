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AFFLUENZE VOTI Referendum Giustizia 2026, affluenza: Manfredonia sotto la media nazionale, Puglia oltre il 50%

Il dato più alto resta quello nazionale: in Italia l’affluenza si è fermata al 58,91%, segnale di una partecipazione più marcata

Referendum giustizia 2026, affluenza: Manfredonia sotto la media nazionale, Puglia oltre il 50%

Referendum Giustizia - ph Virgilio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Marzo 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA (FG) – Si attesta al 49,35% l’affluenza definitiva alle urne per il Referendum sulla Giustizia 2026 a Manfredonia. Un dato leggermente inferiore rispetto alla media provinciale e regionale.

Nella provincia di Foggia, infatti, l’affluenza ha raggiunto il 48,20%, mentre a livello regionale la Puglia supera la soglia del 50%, attestandosi al 52,01%.

Il dato più alto resta quello nazionale: in Italia l’affluenza si è fermata al 58,91%, segnale di una partecipazione più marcata rispetto al territorio locale.

Il confronto dei dati

Il quadro complessivo evidenzia dunque una partecipazione al voto più contenuta a livello locale rispetto alla media italiana, con Manfredonia che si mantiene comunque in linea con il dato provinciale.

Un indicatore politico rilevante

L’affluenza rappresenta un elemento chiave per interpretare il peso politico del Referendum sulla Giustizia. Il dato nazionale, vicino al 60%, conferma un interesse significativo da parte dell’elettorato, mentre le differenze territoriali raccontano dinamiche locali differenti in termini di mobilitazione.

Con lo scrutinio ormai in fase avanzata, l’attenzione si sposta ora sull’esito dei quesiti referendari, mentre i dati sull’affluenza offrono già una prima fotografia della partecipazione democratica nel Paese.

Segui in tempo reale gli scrutini

https://elezioni.interno.gov.it/risultati/20260322/referendum/scrutini/italia/01

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