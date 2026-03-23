Referendum Giustizia 2026, vince il “No”. "Italia divisa, ma nessuna ripercussione sul Governo"

Si è concluso lo scrutinio del referendum sulla riforma della giustizia 2026, con un risultato che consegna un Paese spaccato in due ma con una chiara prevalenza del “No”. A livello nazionale, secondo gli ultimi dati disponibili, il “No” si attesta al 53,73%, mentre il “Sì” si ferma al 46,27%, a fronte di un’affluenza significativa, prossima al 60%.

Un dato che, come sottolineato dagli ospiti intervenuti nello speciale in diretta condotto da Salvatore Clemente su Stato Quotidiano, rappresenta una prova di partecipazione democratica rilevante, ma anche il segnale di una profonda divisione nel Paese sul tema della giustizia.

Tra i primi a intervenire, l’onorevole Giandiego Gatta ha chiarito subito un punto politico centrale: “Questo voto non avrà alcuna ripercussione sul Governo. La legislatura andrà avanti fino alla sua naturale scadenza.” Il referendum, infatti, non aveva natura politica diretta sull’esecutivo, nonostante – secondo alcuni – la campagna elettorale abbia spesso assunto toni da scontro politico, spostando l’attenzione dal merito dei quesiti.

Il dato nazionale trova conferma anche a livello locale. A Manfredonia, il “No” ha ottenuto il 52,88%, mentre il “Sì” si è fermato al 47,12%, con percentuali molto simili al quadro nazionale.

Il sindaco Domenico La Marca ha evidenziato come il risultato rifletta sì una divisione, ma anche una partecipazione significativa: “C’è stata informazione e confronto. I cittadini hanno avuto modo di approfondire, e questo è un dato positivo.”

Secondo l’avvocato Matteo Ognissanti, tra i sostenitori del “No”, il risultato è legato soprattutto al merito della riforma: “Si andava a modificare la Costituzione senza risolvere i problemi reali della giustizia. Anzi, si rischiava di peggiorare la situazione e ridurre l’indipendenza della magistratura.” Una posizione condivisa da altri interventi, che hanno sottolineato come molti elettori abbiano percepito la riforma come non risolutiva rispetto alle criticità strutturali del sistema giudiziario.

Di diverso avviso l’avvocato Cristiano Romani, coordinatore del movimento per il “Sì”, che ha ribadito la necessità di intervenire sul sistema: “Anche con più magistrati, resterebbero problemi strutturali. La separazione delle carriere era un punto fondamentale.” Secondo i promotori della riforma, il risultato sarebbe stato influenzato anche da una comunicazione poco chiara e da una certa difficoltà dei cittadini nel comprendere pienamente il quesito referendario.

Il dibattito ha evidenziato come la campagna referendaria abbia oscillato tra approfondimenti tecnici e scontro politico.

Per alcuni, il confronto è stato adeguato e ricco di contenuti giuridici; per altri, si è assistito a una deviazione verso temi estranei al merito della riforma. L’avvocato Vincenzo Di Staso ha parlato di “confusione diffusa” tra gli elettori, mentre altri ospiti hanno sottolineato come parte del voto sia stato espresso con criteri più politici che tecnici.

“Il risultato del referendum dimostra che c’è una forte sensibilità nel Paese sul tema dell’equilibrio tra i poteri dello Stato. La riforma interveniva su aspetti costituzionali molto delicati, in particolare sull’assetto della magistratura e sul Consiglio Superiore, e questo ha inevitabilmente generato timori. Il voto, a mio avviso, non è contro le riforme in sé, ma contro un modello percepito come non sufficientemente equilibrato.” “Resta però evidente che il sistema giustizia ha bisogno di interventi strutturali: tempi dei processi, risorse e organizzazione sono le vere priorità su cui bisogna lavorare”, ha detto la giudice Mariangela Carbonelli.

“Io ho scelto di votare No perché credo nella necessità di difendere l’equilibrio della nostra Costituzione e l’indipendenza della magistratura”, ha detto la sindaca Maria Aida Episcopo. “Il risultato dimostra che i cittadini hanno riflettuto con attenzione su una riforma complessa. Non è stato un voto contro qualcuno, ma una scelta di merito. La giustizia ha sicuramente bisogno di essere migliorata, ma non credo che questa riforma fosse la risposta giusta ai problemi reali.” “Ora serve un confronto più ampio, meno ideologico e più concreto, per intervenire davvero sulle criticità del sistema.”

L’avvocata Innocenza Starace , in linea con il dibattito emerso: “Questo risultato ci consegna un Paese profondamente diviso, ma anche consapevole. Il referendum ha avuto il merito di riportare al centro del dibattito pubblico il tema della giustizia, che troppo spesso resta confinato agli addetti ai lavori.” “Credo che molti cittadini abbiano percepito la riforma come non pienamente risolutiva rispetto ai problemi concreti: tempi lunghi, carenze di organico e difficoltà di accesso alla giustizia. È su questi aspetti che bisogna intervenire con urgenza.” “Al tempo stesso, il dato del quasi 46% favorevole dimostra che esiste una forte domanda di cambiamento. La sfida ora è trovare soluzioni condivise, evitando contrapposizioni ideologiche.

Nonostante la vittoria del “No”, il tema della riforma della giustizia resta aperto. Come emerso nel dibattito, la questione tornerà probabilmente in sede parlamentare, anche alla luce della forte divisione emersa. “Non possiamo ignorare quasi il 46% degli italiani che chiedono una riforma,” ha sottolineato Gatta.

Il vero banco di prova politico resta comunque quello delle elezioni politiche del 2027, quando gli elettori saranno chiamati a esprimersi direttamente sulla tenuta del Governo. Nel frattempo, il referendum 2026 lascia in eredità un messaggio chiaro: una partecipazione elevata, un Paese diviso e una riforma della giustizia che continua a rappresentare una delle principali sfide del sistema istituzionale italiano.

Stato in diretta – Speciale “Referendum Giustizia 2026”, conduce Salvatore Clemente

Ospiti: on. Giandiego Gatta, avv. Matteo Ognissanti, avv. Cristiano Romani, avv. Vincenzo Di Staso, avv. Innocenza Starace, giudice Mariangela Carbonelli, sindaco di Manfredonia: Domenico La Marca, sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo. www.statoquotidiano.it