ROMA – Il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia consegna al governo una sconfitta netta, politicamente pesante e simbolicamente ancora più rilevante perché maturata dentro un appuntamento che l’esecutivo aveva caricato di valore strategico. Con lo scrutinio in corso, il No corre oltre il 54%, mentre l’affluenza definitiva in Italia si assesta intorno al 58,93%, un dato alto che rafforza il peso politico del verdetto uscito dalle urne.

Il quesito riguardava la legge costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale: il cuore della riforma era la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, accompagnata dalla creazione di due Csm e da una nuova architettura disciplinare affidata a un’Alta Corte. Un impianto che il centrodestra aveva difeso come svolta modernizzatrice e che invece una parte larga del Paese ha bocciato, scegliendo di non modificare l’attuale equilibrio costituzionale.

La presa d’atto di Giorgia Meloni è arrivata con parole asciutte ma inequivocabili: “Gli italiani hanno deciso. E noi rispettiamo questa decisione. Andremo avanti, come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, determinazione e rispetto verso il popolo italiano e verso l’Italia”. Una dichiarazione che prova a circoscrivere il danno e a evitare che il referendum si trasformi in un’investitura negativa sul governo, ma che non cancella la portata del risultato.

Anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio, padre politico della riforma, ha riconosciuto l’esito del voto, rivendicando tuttavia il senso dell’iniziativa: il progetto, ha spiegato, puntava a dare piena attuazione al principio del “giudice terzo e imparziale” scolpito nell’articolo 111 della Costituzione. È il linguaggio istituzionale della sconfitta: rispetto per il “popolo sovrano”, nessuna fuga in avanti, nessun tentativo di contestare il pronunciamento delle urne.

Sul fronte opposto, il successo del No viene letto come molto più di una semplice bocciatura tecnica. Per Enrico Grosso, presidente del Comitato per il No, “ha vinto la Costituzione italiana” e hanno perso quanti volevano “affievolire le garanzie e l’indipendenza della magistratura”. La sinistra e il campo dell’opposizione provano così a intestarsi un risultato che assume immediatamente un doppio significato: difesa dell’assetto costituzionale e primo vero stop elettorale imposto all’esecutivo Meloni su una riforma-bandiera.

L’alta partecipazione rende il messaggio ancora più difficile da ridimensionare. Non si tratta di un referendum scivolato via nell’indifferenza, ma di una consultazione che ha mobilitato l’elettorato ben oltre le aspettative di un voto tecnico. Proprio questo dato – quasi il 59% dei votanti in Italia, escluso l’estero – trasforma il risultato in un fatto politico pieno, non archiviabile come incidente marginale.

Per Palazzo Chigi si apre ora una fase delicata. La premier tenta di blindare la legislatura e di separare il destino del governo da quello della riforma, ma il referendum segna comunque una battuta d’arresto sulla giustizia, terreno sul quale il centrodestra aveva investito capitale politico, narrazione e credibilità. Per le opposizioni, invece, il No diventa la prova che un fronte largo può ancora vincere quando riesce a trasformare un tema tecnico in una scelta di indirizzo democratico.

Resta così un dato di fondo, il più solido della giornata: la riforma voluta dal governo non passa, la Costituzione resta com’è, e il responso delle urne costringe tutti – maggioranza, opposizioni e magistratura – a ripartire da un equilibrio che gli elettori hanno deciso di non cambiare.

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