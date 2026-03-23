ROMA – Il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia consegna al governo una sconfitta netta, politicamente pesante e simbolicamente ancora più rilevante perché maturata dentro un appuntamento che l’esecutivo aveva caricato di valore strategico. Con lo scrutinio in corso, il No corre oltre il 54%, mentre l’affluenza definitiva in Italia si assesta intorno al 58,93%, un dato alto che rafforza il peso politico del verdetto uscito dalle urne.
DATI DIRETTA, ELIGENDO
Il quesito riguardava la legge costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale: il cuore della riforma era la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, accompagnata dalla creazione di due Csm e da una nuova architettura disciplinare affidata a un’Alta Corte. Un impianto che il centrodestra aveva difeso come svolta modernizzatrice e che invece una parte larga del Paese ha bocciato, scegliendo di non modificare l’attuale equilibrio costituzionale.
La presa d’atto di Giorgia Meloni è arrivata con parole asciutte ma inequivocabili: “Gli italiani hanno deciso. E noi rispettiamo questa decisione. Andremo avanti, come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, determinazione e rispetto verso il popolo italiano e verso l’Italia”. Una dichiarazione che prova a circoscrivere il danno e a evitare che il referendum si trasformi in un’investitura negativa sul governo, ma che non cancella la portata del risultato.
Anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio, padre politico della riforma, ha riconosciuto l’esito del voto, rivendicando tuttavia il senso dell’iniziativa: il progetto, ha spiegato, puntava a dare piena attuazione al principio del “giudice terzo e imparziale” scolpito nell’articolo 111 della Costituzione. È il linguaggio istituzionale della sconfitta: rispetto per il “popolo sovrano”, nessuna fuga in avanti, nessun tentativo di contestare il pronunciamento delle urne.
Sul fronte opposto, il successo del No viene letto come molto più di una semplice bocciatura tecnica. Per Enrico Grosso, presidente del Comitato per il No, “ha vinto la Costituzione italiana” e hanno perso quanti volevano “affievolire le garanzie e l’indipendenza della magistratura”. La sinistra e il campo dell’opposizione provano così a intestarsi un risultato che assume immediatamente un doppio significato: difesa dell’assetto costituzionale e primo vero stop elettorale imposto all’esecutivo Meloni su una riforma-bandiera.
L’alta partecipazione rende il messaggio ancora più difficile da ridimensionare. Non si tratta di un referendum scivolato via nell’indifferenza, ma di una consultazione che ha mobilitato l’elettorato ben oltre le aspettative di un voto tecnico. Proprio questo dato – quasi il 59% dei votanti in Italia, escluso l’estero – trasforma il risultato in un fatto politico pieno, non archiviabile come incidente marginale.
Per Palazzo Chigi si apre ora una fase delicata. La premier tenta di blindare la legislatura e di separare il destino del governo da quello della riforma, ma il referendum segna comunque una battuta d’arresto sulla giustizia, terreno sul quale il centrodestra aveva investito capitale politico, narrazione e credibilità. Per le opposizioni, invece, il No diventa la prova che un fronte largo può ancora vincere quando riesce a trasformare un tema tecnico in una scelta di indirizzo democratico.
Resta così un dato di fondo, il più solido della giornata: la riforma voluta dal governo non passa, la Costituzione resta com’è, e il responso delle urne costringe tutti – maggioranza, opposizioni e magistratura – a ripartire da un equilibrio che gli elettori hanno deciso di non cambiare.
Referendum, De Santis (PD): «Con il NO ha vinto la democrazia. Dalla Puglia un messaggio chiaro: la Costituzione non si
«La propaganda del centrodestra non è riuscita ad abbindolare le cittadine e i cittadini che, quando in ballo ci sono i valori fondanti della democrazia, in tutta Italia e in Puglia, hanno dimostrato che non restano indifferenti e, soprattutto, si fanno interpreti di una volontà popolare sapiente, che va oltre gli interessi di parte. Dalle urne di questo referendum è venuta fuori la fotografia di un Paese unito, da nord a sud, contro una riforma che non avrebbe migliorato la giustizia ma colpito la magistratura e la democrazia. E dalla Puglia, quinta regione in Italia in cui ha trionfato il NO, con una percentuale che a Bari ha raggiunto il 64%, viene fuori un concetto e un messaggio semplice: la Costituzione non si tocca minandone le fondamenta. E questo è profondamente politico.
Il “Sistema Giustizia” va migliorato, i tempi dei processi accorciati, gli organici rinforzati, i cittadini rassicurati. Ma su temi come questi ci deve essere una condivisione e un dibattito basati sul rispetto della Carta fondamentale dell’Italia repubblicana e non su recriminazioni di parte e risentimenti politici di chi considera la magistratura un contro-potere».
Lo dichiara il consigliere regionale e Segretario del PD Puglia, Domenico De Santis.
Referendum: Furore (M5S), “In Capitanata risultato straordinario del NO. Segnale forte e chiaro dai cittadini”
Il Movimento 5 Stelle della provincia di Foggia accoglie con grande soddisfazione il risultato del referendum, che vede prevalere con chiarezza il NO, registrando in Capitanata un risultato particolarmente significativo. «La maggioranza dei cittadini italiani – e in maniera ancora più evidente nel nostro territorio – ha dato un segnale forte, chiaro e inequivocabile» dichiara Mario Furore, europarlamentare e già coordinatore provinciale M5S. «Quando il popolo è motivato, partecipa. E quando partecipa, sceglie con consapevolezza».
“In Capitanata – prosegue Furore – il risultato del NO assume un valore ancora più importante: è la dimostrazione di una comunità attenta, consapevole e capace di mobilitarsi per difendere principi fondamentali come l’equilibrio tra i poteri dello Stato e l’indipendenza della magistratura”.
«È stata una bellissima campagna elettorale, vissuta fianco a fianco – aggiunge – che ha visto protagonisti cittadini, attivisti, eletti e gruppi territoriali. A loro va il mio più sincero ringraziamento: siete stati formidabili». «Voglio ringraziare tutti gli eletti e gli attivisti, di tutti i gruppi territoriali e non, tutto il fronte del NO, i sindacati, le associazioni e tutte le forze politiche del campo largo che hanno sostenuto questa battaglia. Con loro abbiamo lavorato bene, in uno spirito di collaborazione concreta e responsabile, in particolare con AVS e Partito Democratico».
Un ringraziamento particolare viene rivolto al Presidente Giuseppe Conte «per la guida, la coerenza e la determinazione dimostrate in questa campagna referendaria, che ha visto il Movimento 5 Stelle impegnato in prima linea su tutto il territorio nazionale». «Questo risultato – conclude Furore – non è solo una vittoria politica, ma un messaggio democratico che non può essere ignorato. I cittadini chiedono rispetto, equilibrio e scelte che vadano davvero nella direzione dell’interesse generale».
COMITATO CAMERE PENALI PER IL SÌ
“L’attenzione e la partecipazione che hanno accompagnato questa consultazione confermano la centralità del tema giustizia nel dibattito pubblico. Sebbene il referendum abbia assunto una connotazione anche di carattere politico, il confronto sviluppatosi nel Paese ha fatto emergere con chiarezza criticità profonde del sistema della giustizia, rendendole maggiormente note anche ai cittadini. Non solo nel fronte del Sì, ma anche in quello del No si è registrata una diffusa consapevolezza circa la necessità di interventi non più rinviabili. Sono venuti in evidenza nodi strutturali che incidono sulle garanzie dei cittadini, a partire dai profili legati alle ingiuste detenzioni e, più in generale, all’equilibrio del sistema, nonché alle dinamiche del governo autonomo della magistratura, la cui esposizione nel confronto referendario ha evidenziato uno sconfinamento rispetto al tradizionale perimetro di imparzialità istituzionale. Il dibattito referendario ha tuttavia risentito di una forte polarizzazione, che ha spesso privilegiato la contrapposizione e il ricorso a slogan rispetto a un confronto pieno sul merito delle riforme. Si impone ora una riflessione seria e non eludibile, che consenta di tradurre quanto emerso in un percorso riformatore concreto e responsabile.”