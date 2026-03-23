Si rende noto il voto espresso a San Severo per le elezioni referendarie 2026. A San Severo hanno votato: 17.986 elettori su 39.649 aventi diritto al voto pari al 45,36%. Il dato di affluenza si riferisce a tutte le 56 sezioni ubicate nel territorio urbano della Città.

SI: 7.952 voti pari al 44,46%.

NO: 9.934 voti pari al 55.54%.

il testo del quesito referendario è il seguente:

«Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?»Tutti i dati elettorali, sezione per sezione, sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di San Severo alla voce RISULTATI ELETTORALI.