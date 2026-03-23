MANFREDONIA (FOGGIA) – Si consolida il dato del referendum sulle norme dell’ordinamento giurisdizionale, con il “No” in vantaggio a tutti i livelli: nazionale, regionale e locale. I risultati, aggiornati al 23 marzo 2026, delineano un quadro piuttosto omogeneo, pur con alcune differenze nelle percentuali e nell’affluenza.

Italia

A livello nazionale, con 61.495 sezioni su 61.533, il “No” si attesta al 53,74% (14.449.674 voti), mentre il “Sì” raccoglie il 46,26% (12.438.011 voti).

Gli elettori complessivi sono 45.944.062.

Aggiornamento: 23/03/2026 – ore 18:53.

Puglia

In Puglia, con tutte le 4.032 sezioni scrutinate su 4.032, il distacco è più netto:

No: 936.589 voti (57,14%)

Sì: 702.639 voti (42,86%)

L’affluenza si attesta al 52,03%, con 1.650.119 votanti su 3.171.631 elettori.

Schede:

Nulle: 7.061

Bianche: 3.824

Contestate: 6

Aggiornamento: 23/03/2026 – ore 18:29.

Provincia di Foggia

Anche in Capitanata prevale il “No”, seppur con un margine leggermente inferiore rispetto al dato regionale:

No: 123.996 voti (55,42%)

Sì: 99.732 voti (44,58%)

Hanno votato 225.212 elettori su 467.273, pari al 48,20%.

Schede:

Nulle: 1.024

Bianche: 458

Contestate: 2

Sezioni: 652 su 652 – Aggiornamento: 23/03/2026 – ore 18:18.

Manfredonia

Nel Comune di Manfredonia il risultato conferma il trend generale, ma con un distacco più contenuto:

No: 11.375 voti (52,88%)

Sì: 10.138 voti (47,12%)

Affluenza al 49,32%, con 21.610 votanti su 43.818 elettori.

Schede:

Nulle: 64

Bianche: 33

Contestate: 0

Sezioni: 59 su 59 – Aggiornamento: 23/03/2026 – ore 16:51.

Il quadro generale

Il dato complessivo evidenzia una prevalenza del “No” su tutto il territorio analizzato, con una forbice che varia dal 53,74% nazionale fino al 57,14% regionale in Puglia. La provincia di Foggia e il Comune di Manfredonia si collocano su percentuali intermedie, mostrando comunque una chiara convergenza con il trend nazionale. L’affluenza si mantiene sopra il 50% in Puglia, mentre scende leggermente in provincia di Foggia e a Manfredonia, restando comunque vicina alla metà degli aventi diritto. Un risultato che, nei numeri, appare netto e omogeneo, segnando un orientamento elettorale abbastanza compatto lungo tutta la filiera territoriale.