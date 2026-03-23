Rifornimento “fantasma” e lieto fine: a Manfredonia vince l’onestà

Manfredonia, 23 marzo 2026. Un episodio che poteva trasformarsi in una spiacevole controversia si è invece concluso con un esempio concreto di senso civico e integrità. È quanto accaduto nel pomeriggio di domenica 22 marzo in una stazione di servizio a Manfredonia.

Il protagonista della vicenda, in procinto di partire, si era fermato per fare rifornimento alla propria auto. Dopo alcuni tentativi al terminale di pagamento, la transazione risultava finalmente effettuata, ma con una distrazione: non era stata selezionata la pompa di erogazione.

È in quel momento che si verifica l’imprevisto. Una donna, alla guida di una autovettura, seleziona la propria pompa e procede al rifornimento di carburante per un importo di 40 euro, ignara – secondo quanto ricostruito – che il pagamento fosse già stato attivato da un’altra carta. Accortosi dell’accaduto, il cliente ha deciso di affidarsi al senso civico, lanciando un appello pubblico affinché la situazione potesse essere chiarita senza ricorrere a vie legali, sottolineando di essere in grado di documentare quanto accaduto tramite le transazioni effettuate.

Un gesto di fiducia che non è rimasto inascoltato.

Nel giro di poche ore, infatti, la vicenda ha trovato una soluzione positiva: la donna si è resa conto dell’errore e ha prontamente restituito l’importo al proprietario della stazione di servizio. Quest’ultimo, insieme ai suoi collaboratori, ha provveduto a riconsegnare la somma al legittimo titolare della carta.

«Tutto si è risolto per il meglio», ha dichiarato il protagonista, esprimendo gratitudine verso tutti i soggetti coinvolti: dalla redazione per la tempestiva diffusione dell’appello, alla signora per la dimostrata onestà, fino al personale della “Troiano Petroli” per la professionalità e la rapidità nella gestione della situazione.

Una vicenda che, al di là del disguido iniziale, restituisce un messaggio positivo: anche nei piccoli incidenti quotidiani, il senso di responsabilità e la correttezza possono fare la differenza, trasformando un errore in un esempio virtuoso per l’intera comunità.