SAN GIOVANNI ROTONDO — Un rito che si rinnova ogni anno, carico di fede e partecipazione, ha richiamato anche oggi una folla di pellegrini nella città di Padre Pio. La traslazione delle spoglie del Santo di Pietrelcina ha segnato uno dei momenti più sentiti per la comunità religiosa e per i devoti giunti da tutta Italia.

La teca contenente il corpo di San Pio è stata trasferita dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie alla chiesa a lui dedicata, al termine della celebrazione eucaristica presieduta da fra Francesco Dileo, ministro provinciale dei Frati Minori Cappuccini della Provincia religiosa di Sant’Angelo e Padre Pio.

Subito dopo la Messa, si è svolta la tradizionale processione: centinaia di fedeli hanno accompagnato in preghiera il passaggio dell’urna, vivendo un momento di intensa spiritualità. Volti raccolti, rosari tra le mani e canti religiosi hanno scandito un percorso che, anno dopo anno, continua a rappresentare uno dei simboli più profondi del legame tra San Pio e la sua gente.

La traslazione non è solo un appuntamento liturgico, ma anche una consuetudine organizzativa legata all’accoglienza dei pellegrini. Durante i mesi invernali, infatti, le spoglie del Santo vengono custodite nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, ambiente più raccolto e facilmente accessibile. Con l’arrivo della primavera, invece, tornano nella chiesa intitolata a Padre Pio, capace di ospitare un numero maggiore di visitatori.

Ad accogliere i fedeli nella nuova collocazione è stata la celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo. Numerosi i gruppi di preghiera e i pellegrini presenti, a testimonianza di una devozione che continua a superare i confini locali.

Da oggi, le spoglie di San Pio saranno esposte nella cripta inferiore della chiesa, dove i fedeli potranno sostare per la venerazione personale, in un clima di silenzio e raccoglimento.

Una giornata che conferma, ancora una volta, come la figura del frate con le stimmate resti un punto di riferimento spirituale capace di richiamare migliaia di persone e di rinnovare, anno dopo anno, un legame profondo tra fede, territorio e comunità. Lo riporta foggiatoday.it.