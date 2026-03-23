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Home // Cronaca // San Severo, Statale 16 in condizioni critiche. “Basta, noi rischiamo la vita!”

SAN SEVERO SS16 San Severo, Statale 16 in condizioni critiche. “Basta, noi rischiamo la vita!”

Un tratto di circa otto chilometri presenta un manto stradale fortemente deteriorato, con buche e deformazioni che rendono il transito quotidiano pericoloso e complicato

San Severo: incidente sulla SS16, un ferito e tre veicoli coinvolti

ph lagazzettadisansevero - incidente, archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Marzo 2026
Cronaca // San Severo //

SAN SEVERO – La Statale 16 tra San Severo sud e Apricena è ormai considerata impercorribile dagli automobilisti. Un tratto di circa otto chilometri presenta un manto stradale fortemente deteriorato, con buche e deformazioni che rendono il transito quotidiano pericoloso e complicato.

A denunciare la situazione è il comitato civico “Statale 16 colabrodo”, che parla di condizioni ormai insostenibili e di manovre rischiose imposte agli automobilisti per evitare i dissesti. Il problema, segnalato da tempo, interessa un tratto già definito pericoloso, dove i veicoli sono costretti a zig-zag tra le corsie.

Il comitato chiede interventi urgenti ad Anas per la messa in sicurezza dell’arteria, fondamentale per i collegamenti tra Foggia, il Gargano e il resto della regione.

Cresce la preoccupazione tra residenti e pendolari: senza lavori immediati, il rischio è un ulteriore peggioramento della strada, con potenziali conseguenze gravi per la sicurezza di chi la percorre quotidianamente.

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