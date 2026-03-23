SAN SEVERO – La Statale 16 tra San Severo sud e Apricena è ormai considerata impercorribile dagli automobilisti. Un tratto di circa otto chilometri presenta un manto stradale fortemente deteriorato, con buche e deformazioni che rendono il transito quotidiano pericoloso e complicato.

A denunciare la situazione è il comitato civico “Statale 16 colabrodo”, che parla di condizioni ormai insostenibili e di manovre rischiose imposte agli automobilisti per evitare i dissesti. Il problema, segnalato da tempo, interessa un tratto già definito pericoloso, dove i veicoli sono costretti a zig-zag tra le corsie.

Il comitato chiede interventi urgenti ad Anas per la messa in sicurezza dell’arteria, fondamentale per i collegamenti tra Foggia, il Gargano e il resto della regione.

Cresce la preoccupazione tra residenti e pendolari: senza lavori immediati, il rischio è un ulteriore peggioramento della strada, con potenziali conseguenze gravi per la sicurezza di chi la percorre quotidianamente.