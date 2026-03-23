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ASD SCACCHI Scacchi, impresa storica per Foggia: l’Asd Scacchi promossa in Serie A1

Il risultato è maturato al termine del 57° Campionato Italiano a squadre, disputato a Montesilvano e conclusosi domenica 22 marzo

Scacchi, impresa storica per Foggia: l’Asd Scacchi promossa in Serie A1

Scacchi, impresa storica per Foggia: l’Asd Scacchi promossa in Serie A1 - ph foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Marzo 2026
Foggia // Lifestyle //

FOGGIA – Un traguardo storico per lo sport cittadino: l’Asd Scacchi Foggia conquista per la prima volta la promozione in Serie A1, la massima categoria del Campionato Italiano a Squadre, riservata alle migliori realtà nazionali.

Il risultato è maturato al termine del 57° Campionato Italiano a squadre, disputato a Montesilvano e conclusosi domenica 22 marzo. La formazione foggiana, impegnata nel girone di Serie A2, ha dominato la competizione con un percorso impeccabile: nessuna sconfitta, un solo pareggio e tutte le altre partite vinte.

Un successo senza precedenti nei oltre trent’anni di attività dell’associazione, che segna una svolta significativa per il club e per l’intero movimento scacchistico locale.

Determinante il lavoro portato avanti dal direttore tecnico Rocco Di Gianni insieme ai giocatori Giuseppe Fabiano, Vincenzo Iafelice, Eugenio Capuano e Roberto Di Candia, protagonisti di una stagione straordinaria.

Risultato di rilievo anche per la Fovea Scacchi che, nel campionato di Serie B, ha conquistato un prestigioso secondo posto grazie alle performance di Rocco Di Gianni, Danilo Altieri, Vincenzo Rubillo e Luca Del Tito.

Da sottolineare come sette giocatori su otto, pur vivendo oggi in altre regioni, siano originari di Foggia e continuino a rappresentare i colori rossoneri. Un segnale forte di appartenenza e legame con il territorio.

“La Asd Scacchi Foggia desidera ringraziare tutti i soci e sostenitori che hanno accompagnato il percorso delle squadre impegnate in più campionati, dalla Serie A2 alla Serie B, passando per la Serie C, due squadre in Promozione e una squadra femminile. Una vittoria collettiva, frutto di passione, dedizione e crescita costante”, si legge nella nota del club.

Fonte: foggiatoday.it

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