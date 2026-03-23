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Home // Cronaca // Torna a Foggia la III edizione di ‘Spritz–ziamo Musica’: concerti e aperitivi dal 22 aprile al 13 maggio

FOGGIA MUSICA Torna a Foggia la III edizione di ‘Spritz–ziamo Musica’: concerti e aperitivi dal 22 aprile al 13 maggio

Dal 22 aprile al 13 maggio un ciclo di quattro eventi che unisce musica dal vivo e aperitivi per favorire incontri e dialoghi tra il pubblico e gli artisti

Torna a Foggia la III edizione di 'Spritz–ziamo Musica': concerti e aperitivi dal 22 aprile al 13 maggio

Auditorium Santa Chiara di Foggia - Fonte Immagine: foggiareporter.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Marzo 2026
Cronaca // Eventi //

Dal 22 aprile al 13 maggio, l’Auditorium Santa Chiara di Foggia ospita la terza edizione di Spritz–ziamo Musica, un ciclo di quattro eventi che unisce musica dal vivo e aperitivi per favorire incontri e dialoghi tra il pubblico e gli artisti. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Musica Civica con il supporto del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, della Fondazione Apulia Felix e del Comune di Foggia.

Il programma propone esperienze sonore variegate, per esplorare stili musicali diversi. Si parte mercoledì 22 aprile con Trio Fenice, che proporrà “Fili sonori: dal passato al futuro”, un viaggio tra classicismo, romanticismo e sonorità contemporanee. Mercoledì 29 aprile sarà la volta dei GRIDA, band dell’underground modenese, con un sound potente tra grunge, metal e psichedelia.

Il 6 maggio l’Ottetto Mîmos, insieme ai solisti del Trio David, offrirà una serata dedicata alla bellezza e alle possibilità timbriche degli archi, con un repertorio da Penderecki a Mendelssohn-Bartholdy. La rassegna si chiuderà mercoledì 13 maggio con il Roberto De Nittis Sextuor, progetto originale che fonde estrazione classica e jazz, esplorando equilibrio, improvvisazione e sperimentazione stilistica.

Ogni evento prevede un aperitivo finale per creare momenti di socializzazione e confronto diretto con gli artisti, all’interno del Complesso Santa Chiara.

Biglietti e abbonamenti:

  • Abbonamento a 4 spettacoli: € 40 (ridotto studenti € 35)
  • Singoli eventi: € 15 (ridotto studenti € 10)
    Disponibili dal 13 aprile online su www.vivaticket.com, nei punti vendita Vivaticket o presso gli uffici di via Napoli, 65 a Foggia.

Orari: ingresso ore 18.30, inizio spettacoli ore 19.00.
Per informazioni: tel. 0881711798e-mail: musicacivica@gmail.com

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