Torna la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica: al centro dieta mediterranea e stili di vita sani

FOGGIA – Con l’arrivo della primavera si rinnova uno degli appuntamenti più importanti dedicati alla salute: la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, promossa dalla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), in programma dal 21 al 29 marzo 2025.

Giunta alla 25ª edizione, l’iniziativa si conferma non solo come una ricorrenza simbolica, ma come un vero e proprio momento di svolta culturale. L’obiettivo è chiaro: trasformare la prevenzione da evento occasionale a abitudine quotidiana, capace di incidere concretamente sulla qualità della vita e ridurre fino al 40% il rischio di sviluppare tumori.

Al centro della campagna due pilastri fondamentali della salute: la dieta mediterranea italiana e l’olio extravergine d’oliva (EVO) 100% italiano. Quest’ultimo, sottolinea la LILT, non è solo un alimento, ma un vero e proprio “farmaco naturale”, in grado di contribuire a ridurre il rischio oncologico di oltre il 20%.

«La salute si costruisce innanzitutto a tavola», è il messaggio che l’associazione vuole trasmettere ai cittadini, valorizzando al tempo stesso il patrimonio agricolo e gastronomico italiano, riconosciuto anche dall’UNESCO.

La campagna gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’ANCI, di Sport e Salute e del CONI. Il claim scelto per questa edizione è:

“Prevenzione. La scelta giusta è tenerla sempre accesa”.

Un invito concreto a prendersi cura di sé ogni giorno attraverso piccoli gesti: alimentazione equilibrata, attività fisica regolare, stop al fumo e controlli periodici.

Tra i testimonial dell’edizione figurano il medico nutrizionista Giorgio Calabrese, il nuotatore Luca Dotto e la chef e food blogger Francesca Gambacorta.

Lo sguardo è già rivolto anche al futuro: «La nostra sfida per il 2026 è far capire che la salute non è un privilegio di pochi, ma un diritto di tutti, da esercitare ogni giorno con consapevolezza e amore per sé stessi», sottolinea la presidente della LILT di Foggia, Valeria de Trino Galante.

Nell’ambito delle iniziative, è previsto anche un appuntamento culturale: giovedì 26 marzo alle ore 18, presso la Pinacoteca “Il 9Cento”, l’incontro con Valentina Di Francesco, che presenterà il suo lavoro “Memorie di un panda che divenne farfalla”, in un percorso simbolico di rinascita.

La prevenzione, ribadisce la LILT, è il primo passo verso la cura: un investimento quotidiano sulla propria salute e sul proprio futuro.