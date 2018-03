Foggia attenzione, ecco la Nocerina

Di:

Foggia – FOGGIA-Nocerina, ovvero la sfida decisiva. Per i ragazzi di Zeman l’ultima possibilità, sostanzialmente, di agganciare la zona play-off. Per i molossi, invece, la possibilità di festeggiare il ritorno in serie B dopo 30 anni con 3 giornate di anticipo. Una gara che promette spettacolo ed emozioni fino all’ultimo minuto.La Nocerina, capolista indiscussa del girone B della Prima Divisione, ha 65 punti in classifica, ben 10 in più della seconda, il Benevento. Diciannove vittorie e otto pareggi per gli uomini di Gaetano Auteri. Appena tre le sconfitte subite, di cui due nelle ultimissime giornate ad opera di Taranto e Juve Stabia, domenica scorsa, al San Francesco. Le reti realizzate sono state, finora, 46, quelle subite 26.I rossoneri campani, dunque, ottengono la promozione in serie B dopo essere stati ripescati in Lega Pro, la scorsa estate, pur essendo arrivati tredicesimi in Seconda Divisione all’esito della stagione 2009/2010. Un balzo in avanti notevole se solo si considera che, due stagioni fa, la Nocerina era addirittura in serie D.L’organico, ovviamente, è stato totalmente stravolto in estate con l’arrivo di numerosi calciatori di categoria sapientemente assemblati da mister Auteri al punto di ottenere una corazzata che ha largamente dominato il girone.All’andata la Nocerina si impose nettamente sul Foggia per tre reti ad una. Castaldo e una doppietta di Negro soffocarono le velleità dei satanelli di Zeman che andarono in rete allo scadere della partita con Salamon.L’ultimo precedente allo Zaccheria tra Foggia e Nocerina risale alla stagione 2002/2003. Alla vigilia di Natale del 2002 il Foggia di Marino, grazie alle reti di De Zerbi e Greco, superò per 2-1 la Nocerina degli ex che andò in rete con Campo. Quel giorno il Foggia, grazie a quella vittoria, sorpassò la Nocerina in testa alla classifica della C2/C per rimanerci fino a fine stagione.Gaetano AuteriLuigi Amabile (Proveniente dal Celano) (0/-0)Marco Chinchio (Proveniente dal Casale) (0/-0)Piergraziano Gori (Proveniente dal Benevento) (30/-26)Riccardo Bolzan (Proveniente dal Taranto) (29/1)Gaetano Carrieri (Proveniente dal Torino) (0/0)Ciro De Franco (Proveniente dal Catanzaro) (28/0)Roberto Di Maio (Proveniente dal Catanzaro) (27/2)Liberato Filosa (Proveniente dal Real Marcianise) (9/1)Alessandro Nigro (Proveniente dal Siracusa) (19/0)Marco Pomante (Proveniente dall’Andria) (21/1)Stefano Riccio (Confermato) (0/0)Andrea Servi (Proveniente dalla Pro Vasto) (4/0)Giuseppe Trezza (Proveniente dal Baia) (0/0)Alessandro Bruno (Proveniente dal Catanzaro) (26/0)Vincenzo De Liguori (Proveniente dal Benevento) (29/2)Raffaele De Martino (Proveniente dal Crotone) (1/0)Manuel Lettieri (Confermato) (0/0)Massimiliano Marsili (Proveniente dal Cosenza) (19/2)Marco Pepe (Proveniente dalla Scafatese) (0/0)Nicola Petrilli (Proveniente dal Crotone) (8/2)Paolo Sardo (Proveniente dal Rosarno) (9/0)Manuel Scalise (Proveniente dall’Olbia) (29/0)Luigi Castaldo (Proveniente dal Benevento) (29/10)Emanuele Catania (Proveniente dal Potenza) (28/10)Giovanni Cavallaro (Confermato) (19/1)Salvatore Galizia (Proveniente dal Real Marcianise) (15/2)Maikol Negro (Proveniente dal Pescina) (29/12)Francesco Ripa (Proveniente dalla Pro Patria) (5/0)Aldo Perricone (D) (Proveniente dal Siracusa e poi ceduto al Casale) (0/0)Ibrahim Babatunde (A) (Confermato e poi svincolato) (0/0)L.Amabile (P) (Celano)M.Chinchio (P) (Casale)P.Gori (P) (Benevento)R.Bolzan (D) (Taranto)G.Carrieri (D) (Torino)C.De Franco (D) (Catanzaro)R.Di Maio (D) (Catanzaro)L.Filosa (D) (Real Marcianise)A.Nigro (D) (Siracusa)A.Perricone (D) (Siracusa)M.Pomante (D) (Andria)A.Servi (D) (Pro Vasto)G.Trezza (D) (Baia)A.Bruno (C) (Catanzaro)V.De Liguori (C) (Benevento)R.De Martino (Crotone)M.Marsili (C) (Cosenza)M.Pepe (C) (Scafatese)N.Petrilli (Crotone)P.Sardo (C) (Rosarno)M.Scalise (C) (Olbia)L.Castaldo (A) (Benevento)E.Catania (A) (Potenza)S.Galizia (A) (Real Marcianise)M.Negro (A) (Pescina)F.Ripa (A) (Pro Patria)A.Perricone (D) (Casale)I.Babatunde (A)