C Silver: ultima chiamata

Manfredonia. Non centra l’obiettivo della vittoria la Silac Angel Manfredonia che lascia vittoria e certezza di salvezza sul parquet del PalaFiom a beneficio del Cus Jonico basket Taranto. Una partita per molti tratti apparsa in equilibrio per il team allenato da Coach Gianpio Ciociola, una gara nella quale però la squadra sipontina si è disunita in momenti cruciali consentendo ai padroni di casa di scavare il divario che alla sirena finale risulterà incolmabile.

Ma procediamo con ordine. Coach Ciociola schiera lo stesso quintetto di partenza di Gara 2: Donatas Jonikas, Umberto Gramazio, Nicola Padalino, Pedro Rubbera e Maurizio Vorzillo, con coach Caricasole che per i padroni di casa mette in campo Veccari, Fernandez Noval, Fanelli, Gonzalez e Giovara. Il primo quarto scivola via senza grandi sussulti né particolari acuti da parte delle due squadre. E’ palese che nonostante si conoscano bene, i due quintetti stanno mettendo a punto la strategia migliore per bucare la difesa avversaria. Dopo i primi 10 minuti i viaggianti sono in leggero vantaggio grazie ad una tripla di Jonikas (18) che fissa il risultato parziale sul 12-15 prima di andare in panchina a rifiatare. Si torna in campo. E la ripartenza fa ben sperare, la Silac Manfredonia batte ripetutamente la difesa avversaria e mantiene inizialmente una spanna di vantaggio, mentre il Taranto mostra in attacco la solita vena realizzativa di Giovara (23) e Veccari (17), mentre in difesa le maglie iniziano a farsi più ‘maschie e spigolose’.

Poi la squadra di Coach Ciociola si disunisce e fatica a trovare la via del canestro, una via invece agevole per i padroni di casa che mettono a segno un primo break, pesante sì per il punteggio, ma ancora più pesante per il morale dei bianco-azzurri, apparsi per lunghi tratti poco lucidi e privi di soluzioni efficaci. Alla pausa lunga saranno 9 i punti di vantaggio dei padroni di casa (38-29). Al rientro dagli spogliatoi squadre nervose e poco attente al gioco. Errori e falli da entrambe le parti: tutti in campo sentono il peso del match e della posta in palio. Tra un errore e l’altro N. Padalino (11) e Gramazio (8) provano a ricucire lo svantaggio con l’obiettivo di restare incollati ai padroni di casa che intanto continuano a macinare canestri e provano a staccare gli avversari. A metà periodo la Silac Manfredonia ha solo 5 punti di svantaggio, grazie ai canestri di Jonikas, Rubbera (19) e N. Padalino. Il resto del periodo vede i due team procedere abbastanza in equilibrio, tra canestri, errori, palle perse e falli. 54-49 recita la terza sirena.All’inizio del quarto periodo Taranto mette a segno break, allungando fino al +11 sugli ospiti. Rubbera con 6 punti consecutivi prova a ristabilire gli equilibri, ma Taranto si mantiene sempre lì a distanza di sicurezza, Fernandez (14) e Fanelli (19) gestiscono gli attacchi e portano a +19 il divario, che risulta ormai incolmabile per i bianco-celesti.

Il match si chiude con l’1 su 2 di Armillotta dalla lunetta e padroni di casa festanti per la (meritata) salvezza. All’esito dell’altra semifinale Playout giocata ieri in quel di Vieste si conosce l’avversario della Silac Angel Manfredonia. Sarà Murgia Basket Santeramo a contendere al team di Coach Ciociola l’ultimo posto salvezza disponibile. Un turno di Playout che è davvero un’ultima chiamata per la squadra sipontina, che può ancora giocarsi la permanenza nella C Silver. La serie inizierà con il vantaggio di Gara 1 sul parquet del PalaScaloria: il match si giocherà sabato 28 aprile alle ore 20.00 e sarà necessario il sostegno di tutti i tifosi e di tutti gli appassionati di basket.

La salvezza è a portata di mano, prendendo in prestito le parole della presidente Loredana Lillo: “Gli eventi negativi di quest’anno ci impongono di lottare ancora…e sia, fino alla fine pugni stretti!”.

Forza, Sabato tutti al PalaScaloria, tutti per l’Angel!

TABELLINI CUS JONICO TARANTO 78

SILAC ANGEL MANFREDONIA 64

Parziali: 12-15; 26-14; 16-20; 24-15

CUS JONICO TARANTO: Alberti (ne), Mastropasqua 3, Strusi (ne), Giovara 23, Mattei, Caldarola, Gonzalez 2, Fanelli 19, Fernandez Noval 14, Veccari 17. Coach: Caricasole.

SILAC ANGEL MANFREDONIA: Virgilio 2, Jonikas 18, Gramazio 8, N. Padalino 11, Armillotta 1, Rubbera 19, Ferraretti 2, Buonasorte (ne), Grasso (ne), Vorzillo 3. Coach: G. Ciociola. Arbitri: 1) Marseglia (Mesagne – Br)

2) Sancilio (Brindisi – Br)