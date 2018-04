Calcio. Il Napoli in corsa per lo scudetto

Di:

A quattro giornate dal termine del campionato si riaccende la lotta scudetto. Il Napoli vince infatti in casa della Juventus e si porta a un solo punto di distanza dai bianconeri. Nella partita decisiva, che poteva lanciare la squadra di Allegri verso il settimo titolo consecutivo, ha prevalso la voglia e la determinazione di quella di Sarri, che fino all’ultimo ha cercato il successo, unico risultato che poteva lasciar aperta per loro la strada verso il sogno chiamato scudetto. E proprio allo scadere, con un colpo di testa di Koulibaly su calcio d’angolo, il Napoli ha conquistato la vittoria che infiammerà, da qui al 20 maggio, un campionato spettacolare e incerto.

Quattro giornate da vivere tutte d’un fiato, per la Juventus due trasferte ostiche contro Inter e Roma intervallate a due turni casalinghi contro Bologna e Hellas Verona, per il Napoli la sequenza prevede Fiorentina fuori, Torino in casa, Sampdoria a Marassi e chiusura al San Paolo contro il Crotone. Spettacolo garantito da una Serie A TIM che offre ancora grandi emozioni per la lotta Champions tra Roma, Lazio e Inter e per la lotta salvezza.

Fonte lega serie a