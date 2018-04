Campionati nazionale karate a Lanciano, vittoria per Vincenzo Zerulo

Di:

Sì sono svolti sabato e domenica 21-22 aprile i campionati nazionali della Karate team italia presso Lanciano. Presente a questo campionato come ogni anno il nostro campione del mondo sipontino Vincenzo Zerulo, che anche quest’anno è riuscito a vincere il titolo di campione italiano nella categoria open seniores nere, in più ha conquistato una medaglia d’argento nella categoria +80. A questo avvenimento hanno partecipato anche come corpo arbitrale i seguenti :

– Maestro Francesco Troiano 6 dan

– Francesco Perla 3 dan

– Pasquale Rinaldi 3 dan

Rappresentanti dell’ ” a.s.d. Amici dello sport “.

” Non è stata di certo una delle mie migliori prestazioni ma posso dire che posso ritenermi soddisfatto, ho visto un po di ingiustizie arbitrali nei tatami ma bisogna passarci sopra, la cosa importante era conquistare il titolo e la qualificazione al campionato europeo di giugno. In più vorrei ringraziare il mio team del dt Francesco Troiano e i miei maestri Vincenzo e Salvatore Brigida che mi sono stati vicinissimi in questa gara, un grazie anche a mio padre (Matteo Zerulo ) che mi è stato vicino come sempre “. Queste le dichiarazioni di Vincenzo che quindi vincendo il titolo italiano è matematicamente convocato come azzurro al campionato europeo di Giugno. Continua cosi la sua serie di vittorie, un grande atleta per costanza,impegno e determinazione. grosso in bocca al lupo!

(Nota stampa)