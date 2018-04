Immagine in allegato al testo

COPPA EUROPA WMAC-CISCAM-FIKM Si è svolta domenica 22 aprile 2018, a Poggio Renatico(Fe) la coppa Europa di arti marziali WMAC-CISCAM-FIKM.

Gremito di atleti il palazzetto dello sport, ha visto la presenza di ben 800 partecipanti provenienti da tutte le regioni d’Italia e dalle nazioni Europee.

Presente con gli atleti di punta il team della palestra sport Center Magnum di Manfredonia, che con 4 ragazzi partecipanti, porta a casa un medagliere di tutto rispetto portando sul podio ogni atleta. La gara è iniziata puntuale alle 11, con la cerimonia di apertura ed il solenne minuto di silenzio in memoria del nostro amatissimo maestro Magno Franco,che è venuto a mancare prematuramente solo due mesi fa…viene ricordato con una targa di commemorazione.

Ma veniamo alle gare ed ai risultati dei nostri atleti guidati dal bravissimo Barbone Cosimo che ha fatto da coach ai ragazzi del nostro vivaio: 1.class BARBONE COSIMO cat.-90 kg

1.class FILANNINO SAVINO cat.-80 kg

2.class FILANNINO SAVINO cat. -85 kg

2.class. SCIRPOLI ANTONIO cat.-75 kg

2.class. SCIRPOLI ANTONIO cat.-80 kg

2.class. LAURIOLA MICHELE cat.-65 kg

2.class. LAURIOLA MICHELE cat.-70 kg. Da sottolineare l’ottima prestazione per la gara a squadre vinta dal team MAGNUM che stravince sbaragliando tutte le squadre presenti al torneo, portando a casa il bellissimo trofeo della coppa Europa! Coppa Europa Wmax – Ciscam – Fikm, bene atleti di Manfredonia ultima modifica: da

