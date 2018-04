Scilipoti Isgrò - www.domenicoscilipotiisgro.it

Di:



Batumi 23 aprile “L’ottimo esito delle elezioni in Molise sottolinea l’importanza dell’unità del centrodestra. Il maggiore numero di voti ottenuto da Forza Italia, rispetto alla Lega, è frutto soprattutto della possibilità che ha avuto il presidente, Silvio Berlusconi, di condurre personalmente un’intensa campagna elettorale nella regione e sottolinea la forte rilevanza del nostro partito all’interno della coalizione”. Lo dichiara in una nota il presidente di Unione Cristiana ed esponente di Forza Italia, Scilipoti Isgrò. Elezioni Molise. Scilipoti Isgrò “Unità premia il centrodestra” ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.