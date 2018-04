FlixBus si consolida a Foggia e integra nella sua rete 4 comuni del Gargano

Di:

Milano, 23/04/2018 – FlixBus continua a investire su Foggia e Gargano: la società potenzia da oggi i collegamenti con Foggia e annuncia nuove fermate a Vieste, Peschici, Rodi e Lesina, con l’obiettivo di facilitare l’accesso dei turisti ad alcuni dei principali siti di interesse del territorio per l’estate e, al contempo, agevolare gli spostamenti dei Foggiani verso le altre regioni italiane e l’estero.

Foggia porta sull’Europa per la Puglia, grazie ai collegamenti con la Germania e gli aeroporti

Una delle prime città pugliesi a essere integrate nella rete di FlixBus, Foggia ha da oggi anche un importante ruolo di porta sull’Europa per la Puglia: grazie alla collaborazione con le imprese del territorio, che della sua attività costituisce la forza e il motore, da oggi FlixBus consente di raggiungere da Foggia, senza cambi, alcune delle maggiori città della Germania, come Monaco, Francoforte e Colonia. Altre novità: le prime corse per l’aeroporto di Napoli, che si aggiungono a quelle già esistenti con lo scalo romano di Fiumicino, e il potenziamento dei collegamenti con Milano, Roma e Napoli.

Gargano: al via quattro nuove fermate per l’estate. Tutti gli sviluppi per la stagione turistica

Novità anche in Gargano: da metà giugno saranno attive le fermate di Vieste, Peschici, Rodi e Lesina, che porteranno a 11 il numero delle città servite dalla rete degli autobus verdi in provincia di Foggia: un consolidamento che risponde all’obiettivo di valorizzare un’area di richiamo per il turismo, e quindi di importanza strategica per FlixBus. Le quattro località della costa saranno collegate con Roma, Siena e Firenze, oltre che con Termoli, Campobasso e Isernia. Sempre in Gargano vengono potenziati a partire da oggi i collegamenti con le città già collegate: da Manfredonia e San Giovanni Rotondo si può viaggiare verso Firenze, Siena, Campobasso e Isernia, e si alza la frequenza delle corse per Roma, mentre da Apricena partono, sempre oggi, i collegamenti con Napoli.

Tutti i nuovi collegamenti sono già acquistabili sul sito www.flixbus.it, tramite l’app gratuita e in agenzia viaggi. A bordo autobus, sedute spaziose e reclinabili, ideali soprattutto per chi viaggia in notturna, Wi-Fi gratuito, prese elettriche e toilette. A Foggia gli autobus verdi di FlixBus partono dal Terminal Bus di Piazza Vittorio Veneto; un elenco di tutte le fermate in provincia è disponibile qui.