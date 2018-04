“Foggia for special”, satanelli ipotecano titolo regionale

Di:

Foggia. “E va, la capolista se ne va”, cantano i tifosi delle curve al cospetto delle squadre da primato. E così si può e deve cantare per questo bellissimo Foggia for Special, adottato dal Foggia Calcio, che nella terza giornata del Campionato nazionale di IV Categoria, fase regionale, conquista la vetta solitaria e surclassa gli avversari con una facilità che ha del sorprendente. Tutto frutto del lavoro dei due tecnici associati a questi ragazzi, i coach Carmelo Mendola e Saverio Azzarone, che per due volte alla settimana seguono i nostri calciatori negli allenamenti, preparandoli alla stregua dei migliori professionisti.

I ragazzi speciali che giocano in rossonero, anche nella terza giornata di campionato dettano legge e sorprendono gli osservatori nazionali del team di IV Categoria, offrendo due prestazioni da incorniciare e vincendo con assoluta facilità contro la Fidelis Andria e nella seconda partita contro il temutissimo Lecce, che a termine gara appariva ormai completamente sgonfio rispetto alla partita di andata, quando il Foggia, contro i giallorossi salentini, impattò nel risultato di 4 a 4.

In occasione del primo incontro per la gara Fidelis Andria vs Foggia, i nostri ragazzi hanno fatto incetta di reti, realizzando la bellezza di 19 gol, contro una sola marcatura degli svevi. Ben 10 reti portano la firma del bomber Giuseppe Giordano mentre le altre segnature sono rispettivamente di Lorenzo Di Staso e Cosimo Balsamo (due reti ciascuno) e degli altri titolari: Stefano Falcone, Antonio Giordano, Michele Basta, Giuseppe De Padova e Pietro Fabiano. In questa partita il Foggia ha subito un solo gol.

Nella seconda prestazione, quella più temuta, contro l’ex capolista Lecce, il Foggia ha ulteriormente manifestato quella indubbia superiorità già espressa nella sfortunata gara di andata. La vittoria è stata per 8 a 0, con 5 reti di Giuseppe Giordano e un gol ciascuno realizzato da Lorenzo Di Staso, Antonio Trimigno e Antonio Giordano.

Con queste due superlative vittorie il Foggia for Special balza al primo posto in solitaria a quota 16 punti, seguito dal Lecce con 13 e dal Bari con 12. Un primato che evidenzia assoluta superiorità tecnica e mentale, a dimostrazione che il calcio, giocato anche da ragazzi speciali, può essere veicolo di chiara ed evidente integrazione e socializzazione. Un motivo di orgoglio in più per la famiglia del Foggia Calcio che ha entusiasticamente e solidaristicamente adottato questa squadra di veri e propri campioni di vita.

Nelle altre partite, giocate per la terza giornata del Campionato di IV Categoria, il Monopoli si è imposto prima sul Bisceglie e poi sulla Fidelis Andria; vittoria del Lecce sul Bari e vittoria dei galletti biancorossi sul Bisceglie.

Per quel che riguarda il Foggia for Special. Un grazie di cuore va ai nostri giocatori che stanno onorando e portando in alto il vessillo rossonero di Capitanata. Il prossimo appuntamento con la IV Categoria è in programma per il 12 maggio 2018.

3 giornata, 21/04/18

Risultati

Campo 1

Andria F.S. Foggia F.S. 11.00 1 – 19

Bari F.S. Lecce F.S. 11.45 1 – 3

Foggia F.S. Lecce F.S. 12.30 8 – 0

Campo 2

Monopoli F.S. Bisceglie F.S. 11.00 5 – 0

Andria F.S. Monopoli F.S. 11.45 1 – 7

Bisceglie F.S. Bari F.S. 12.30 0 – 7

Classifica 3 giornata

Foggia 16

Lecce 13

Bari 12

Monopoli 9

Bisceglie 3

Andria 0