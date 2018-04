Foggia. Hashish: arrestato 24enne

Di:

Foggia. Gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Foggia, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato una perquisizione domiciliare nei confronti un 24enne, nella sua abitazione a Foggia.

Da una minuziosa e attenta perquisizione gli agenti, all’interno della camera da letto in uso al giovane, hanno rinvenuto e sequestrato: grammi 375 di hashish in pani, abilmente occultati all’interno di un cappellino di lana e di un calzino, dentro un armadio; un bilancino di precisione per la pesa dello stupefacente, una lama da cutter intrisa di sostanza e idonea per il confezionamento delle singole dosi.

Gli agenti inoltre, hanno anche sequestrato una somma di denaro di 425 euro e altri elementi utili ai fini processuali. Dopo le formalità di rito il F.L. è stato associato nel carcere di Foggia, a disposizione dell’A.G.