Foggia. A seguito di segnalazione di furto di transenne di sbarramento stradale di proprietà dell’Amministrazione comunale di Foggia e dalla conseguente attività investigativa posta in essere, il Comando di Polizia Locale di Foggia ha provveduto, nei giorni scorsi, a denunciare all’Autorità Giudiziaria per il reato di cui all’art. 624 del Codice Penale un foggiano di 46 anni. Dalle indagini poste in essere e con il fondamentale contributo delle immagini di videosorveglianza è emerso che il 46enne, nella serata e nella nottata dell’11 marzo scorso, aveva asportato 10 transenne dalle strade limitrofe a viale XXIV Maggio caricandole sulla sua auto. Invitato presso gli uffici del Comando di Polizia Locale, il foggiano ha ammesso il furto e, di lì a qualche giorno, ha restituito la refurtiva. Foggia. Ruba transenne: denunciato 46enne ultima modifica: da

