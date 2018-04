La Puglia si prepara al taglio di 10mila slot terrestri

Di:

Foggia, 19 Aprile 2018 – Il decreto ‘taglia slot’ del ministero dell’Economia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel mese di settembre, imponeva il ‘taglio’ degli apparecchi da intrattenimento in due scaglioni temporali: il primo fissato al 31 dicembre 2017, data entro la quale dovevano essere bandite il 15% delle macchine attive, il secondo al 30 aprile 2018, che vedrà lo smaltimento di un ulteriore 19% delle slot precedentemente contabilizzate. Il primo step ha portato al taglio di circa 62mila apparecchi di intrattenimento. Si avvicina ora la scadenza del secondo step fissata al 30 aprile 2018 che porterà alla riduzione del 34,9% di slot machine che passeranno da 407.323 a 264.674.

Domenico Distante, presidente della delegazione Puglia della Sapar, facendo il punto sulla riduzione delle slot machine in Regione ha commentato che entro il 30 aprile 2018 si conteranno circa diecimila apparecchi rispetto ai 30mila esistenti. “Un ragionevole punto di equilibrio tra tutte le diverse esigenze, condiviso dagli operatori del settore e che punta a raggiungere diversi obiettivi: contrastare la criminalità organizzata, ridurre i volumi di gioco e tutelare i livelli occupazionali in quella che è considerata la terza industria in Italia”, ha aggiunto il presidente pugliese della Sapar ai microfoni di GiocoNews.

Distante si è anche espresso sull’intesa Stato-Regioni in materia di gioco pubblico del settembre scorso (che è in attesa dell’emanazione definitiva del decreto) affermando che questa dovrebbe servire a garantire più omogeneità alla legislazione del gioco in Italia con l’obiettivo di raggiungere un accettabile punto di equilibrio tra esigenze sociali e sviluppo del settore. “Confidiamo nel buon senso di Regioni e Comuni nell’interesse collettivo volto a tutelare le attività esistenti, salvaguardare i posti di lavoro (300mila in Italia) e gli investimenti attuati, oltre ad arginare la diffusione del gioco illegale”, ha concluso Distante.

Il taglio progressivo delle slot machine terrestri, oltre alla lotta contro il mercato illegale, ha influito notevolmente sul processo di migrazione degli utenti verso le piattaforme di casinò online. Samuele Fraternali, direttore dell’Osservatorio Gioco Online del Politecnico di Milano, ha dichiarato pochi giorni fa come il segmento del gioco online si è ampliato dal punto di vista dell’offerta e dei volumi, sottolineando come la confluenza di diversi operatori dal dot com al ‘punto it’ ha contribuito principalmente all’incremento dei volumi di raccolta, che hanno superato nel 2017 la soglia dei 1300 milioni di euro.

“Tutto questo è voluto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, – si legge sul sito Gaming Report -, il beneficio è incentrato principalmente sul consumatore che, inserito in un contesto controllato e regolato, può ottenere maggiore integrità e mettersi al riparo da eventuali comportamenti illegali da parte di alcuni operatori. Il mercato del gioco pubblico offre maggiore sicurezza”, ha precisato Fraternali.