Motovedetta Capitaneria di Porto di Manfredonia (St - archivio)

Di:



Manfredonia, 23 aprile 2018. Il cadavere di una donna è stato trovato stamani sulla spiaggia di Siponto , in un tratto (da Manfredonia verso la località balneare), precedente la pineta. Ad intervenire sul posto, in seguito a una segnalazione dei sanitari del 118, gli operatori della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Manfredonia, attraverso una motovedetta e con uomini in spiaggia, e i militari dell’Arma dei Carabinieri. La donna, di circa 60 anni, non presenterebbe segni o ferite. Fra le piste legate al decesso: un malore o un annegamento. Ci sarebbe un testimone dei fatti, che dovrebbe essere ascoltato a breve dagli uomini del Commissariato di Manfredonia. Indagini in corso degli uomini della Capitaneria, diretti dal Comandante CF. Silvio Del Casale. Redazione StatoQuotidiano.it Manfredonia, cadavere donna trovato sulla spiaggia di Siponto ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.