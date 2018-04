Manfredonia. Maggio di cultura cristiana

locandina maggio cultura 2018

ARCIDIOCESI DI MANFREDONIA-VIESTE – S.GIOVANNI ROTONDO

UFFICIO PASTORALE DELLA CULTURA

IX Edizione

MAGGIO DI CULTURA CRISTIANA

27 aprile-30 maggio 2018

“DALLA FEDE ALLA STORIA COSTRUIRE LA SPERANZA”

Venerdì 27 aprile 2018

ore 18.30 (Auditorium “V. Vailati)



“Essere Due: in dialogo con la filosofa Luce Irigaray”



· Prof. M. Illiceto (Docente di filosofia Facoltà teologica Pugliese di Bari e ITRA di Molfetta) Venerdì 4 maggio 2018

ore 19.30 (Chiesa Cattedrale)



“La figura di Maria in Don Tonino Bello”



· Prof. Michele Illiceto (Docente di filosofia Facoltà teologica Pugliese diBari e ITRA di Molfetta)



Lunedì 7 maggio 2018

ore 18.30 (Auditorium “V. Vailati)



“L’educazione al rispetto delle differenze”.



· Dott. ssa L. Stellacci (Presidente UCIIM Puglia)

· Prof.ssa L. Perla (Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione della Università degli studi “A. Moro” di Bari)

· Prof.ssa A. Bisceglia (Presidente UCIIM sez. di Manfredonia)



Martedì 15 maggio 2018

ore 18.30 (Auditorium “V. Vailati)



“Una politica per la persona: Attualità del pensiero di Don Sturzo ”



· Prof. Luca De Santis (Docente di Dottrine politiche e sociali – ISSR “Don Tonino Bello” di Lecce.



Martedì 22 maggio 2018

ore 18.30 (Auditorium “V. Vailati):



“Incontro con Fabrizio De Andrè”

· Presentazione del libro di Don Salvatore Miscio “Dio del cielo viene a cercarmi” con musiche e discussioni Martedì 29 maggio 2018

ore 18.30 (Auditorium “V. Vailati)



“Cattolici attrezzati per la città: testimonianza a 40 anni della morte di A. Moro (1978-2018)” · Mons. G. Ricchiuti – Vescovo di Altamura e Presidente nazionale di “Pax Cristhi”

· Prof. A. Giuseppe Dibisceglia (Docente di Storia della Chiesa – Università Pontificia Salesiana – Roma e Facoltà Teologica Pugliese di Bari



Auditorium “Valentino Vailati”

Auditorium "Valentino Vailati"

Via Arcivescovado, Manfredonia

